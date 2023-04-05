https://ria.ru/20230405/donetsk-1863052312.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:19
2023-04-05T00:19
2023-04-05T01:30
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ, <...> выпустив 96 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Макеевке и Никольском.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.
https://ria.ru/20230404/boy-1863022412.html
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происшествия, донецкая народная республика, макеевка, россия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов