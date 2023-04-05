https://ria.ru/20230405/donetsk-1863052312.html

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.04.2023

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:19

2023-04-05T00:19

2023-04-05T01:30

специальная военная операция на украине

происшествия

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макеевка

россия

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сцкк

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ, <...> выпустив 96 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Макеевке и Никольском.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.

https://ria.ru/20230404/boy-1863022412.html

https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

донецкая народная республика

макеевка

россия

украина

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происшествия, донецкая народная республика, макеевка, россия, украина, сцкк