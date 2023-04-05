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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 05.04.2023 (обновлено: 01:30 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/donetsk-1863052312.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:19
2023-04-05T01:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
макеевка
россия
украина
сцкк
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ, &lt;...&gt; выпустив 96 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Макеевке и Никольском.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.
https://ria.ru/20230404/boy-1863022412.html
https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, макеевка, россия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 96 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ, <...> выпустив 96 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Главком украинских войск признал сложную ситуацию на поле боя
Вчера, 20:24
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.
Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Макеевке и Никольском.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 19 обстрелов.
Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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