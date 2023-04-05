https://ria.ru/20230405/dokumenty-1863332856.html

В деле о халатном отношении Байдена к документам появились новые детали

В деле о халатном отношении Байдена к документам появились новые детали - РИА Новости, 05.04.2023

В деле о халатном отношении Байдена к документам появились новые детали

Джо Байден в бытность вице-президентом США хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей, сообщил в Twitter комитет по надзору палаты... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:08

2023-04-05T21:08

2023-04-05T21:58

в мире

сша

вашингтон (штат)

уилмингтон

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джо байден

барак обама

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Джо Байден в бытность вице-президентом США хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей, сообщил в Twitter комитет по надзору палаты представителей.Как рассказал председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, ссылаясь на ее показания, коробки с секретными документами не были заперты в шкафу в Penn Biden Center (Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенсильванского университета имени Байдена в Вашингтоне. — Прим. ред.) и были доступны сотрудникам Центра, а также потенциально другим лицам, имевшим доступ в офис.По его словам, которые приводит издание New York Post, до того как попасть в Центр, коробки хранились в трех местах в Вашингтоне, их перевозили на частном автомобиле. В ближайшие дни комитет свяжется с людьми, представляющими интерес для расследования."Мы должны найти, кто имел доступ к документам", — цитирует издание Комера.Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, затронул скандал по поводу обращения с секретными документами. В середине января сообщалось, что в здании связанного с американским лидером вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги также обнаружили в гараже его дома в Уилмингтоне.Администрация президента признала, что нынешний глава государства пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017-го по 2020-й. По информации СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Сам Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.

https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html

https://ria.ru/20230401/politika-1862282849.html

сша

вашингтон (штат)

уилмингтон

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в мире, сша, вашингтон (штат), уилмингтон, дональд трамп, джо байден, барак обама, арест трампа