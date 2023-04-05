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Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен - РИА Новости, 05.04.2023
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11:47 05.04.2023 (обновлено: 12:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/dogovor-1863135848.html
Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен
Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен - РИА Новости, 05.04.2023
Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен
Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:47
2023-04-05T12:27
сергей рябков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен. Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", - сказал Рябков."Возможны ли новые соглашения в этой сфере, зависит опять-таки от США", - добавил Рябков.По его словам, Россия давно предупреждала США, что "ресурс двустороннего продвижения по пути контроля за ракетно-ядерными вооружениями, стратегическими вооружениями, близок к исчерпанию" и что сторонам надо переходить в многосторонний формат работы."В нынешних обстоятельствах, когда объявивший себя ядерным блок НАТО демонстрирует сугубо враждебный подход к РФ, а два ближайших ядерных союзника США - Великобритания и Франция - идут фактически в авангарде тех, кто стремится нанести России стратегическое поражение - мы просто больше не можем игнорировать их значительные существенные ядерные арсеналы в наших собственных калькуляциях, в нашем подходе к тому, что должно происходить в этой сфере. Поэтому императивом является подключение указанных государств к любым гипотетическим будущим усилиям в данной сфере", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20230323/snv-1859926063.html
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша
Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США
Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен

Рябков заявил, что шансы на восстановление договора с США о СНВ небольшие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен. Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", - сказал Рябков.
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"Возможны ли новые соглашения в этой сфере, зависит опять-таки от США", - добавил Рябков.
По его словам, Россия давно предупреждала США, что "ресурс двустороннего продвижения по пути контроля за ракетно-ядерными вооружениями, стратегическими вооружениями, близок к исчерпанию" и что сторонам надо переходить в многосторонний формат работы.
"В нынешних обстоятельствах, когда объявивший себя ядерным блок НАТО демонстрирует сугубо враждебный подход к РФ, а два ближайших ядерных союзника США - Великобритания и Франция - идут фактически в авангарде тех, кто стремится нанести России стратегическое поражение - мы просто больше не можем игнорировать их значительные существенные ядерные арсеналы в наших собственных калькуляциях, в нашем подходе к тому, что должно происходить в этой сфере. Поэтому императивом является подключение указанных государств к любым гипотетическим будущим усилиям в данной сфере", - заключил Рябков.
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