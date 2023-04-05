Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен
Рябков заявил, что шансы на восстановление договора с США о СНВ небольшие
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен. Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", - сказал Рябков.
"Возможны ли новые соглашения в этой сфере, зависит опять-таки от США", - добавил Рябков.
По его словам, Россия давно предупреждала США, что "ресурс двустороннего продвижения по пути контроля за ракетно-ядерными вооружениями, стратегическими вооружениями, близок к исчерпанию" и что сторонам надо переходить в многосторонний формат работы.
"В нынешних обстоятельствах, когда объявивший себя ядерным блок НАТО демонстрирует сугубо враждебный подход к РФ, а два ближайших ядерных союзника США - Великобритания и Франция - идут фактически в авангарде тех, кто стремится нанести России стратегическое поражение - мы просто больше не можем игнорировать их значительные существенные ядерные арсеналы в наших собственных калькуляциях, в нашем подходе к тому, что должно происходить в этой сфере. Поэтому императивом является подключение указанных государств к любым гипотетическим будущим усилиям в данной сфере", - заключил Рябков.