https://ria.ru/20230405/dogovor-1863135848.html

Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен

Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен - РИА Новости, 05.04.2023

Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен

Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:47

2023-04-05T11:47

2023-04-05T12:27

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие, заявил в эфире радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен. Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", - сказал Рябков."Возможны ли новые соглашения в этой сфере, зависит опять-таки от США", - добавил Рябков.По его словам, Россия давно предупреждала США, что "ресурс двустороннего продвижения по пути контроля за ракетно-ядерными вооружениями, стратегическими вооружениями, близок к исчерпанию" и что сторонам надо переходить в многосторонний формат работы."В нынешних обстоятельствах, когда объявивший себя ядерным блок НАТО демонстрирует сугубо враждебный подход к РФ, а два ближайших ядерных союзника США - Великобритания и Франция - идут фактически в авангарде тех, кто стремится нанести России стратегическое поражение - мы просто больше не можем игнорировать их значительные существенные ядерные арсеналы в наших собственных калькуляциях, в нашем подходе к тому, что должно происходить в этой сфере. Поэтому императивом является подключение указанных государств к любым гипотетическим будущим усилиям в данной сфере", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230323/snv-1859926063.html

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россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша