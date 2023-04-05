https://ria.ru/20230405/dnr-1863207962.html

В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска

В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.04.2023

В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска

При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:24

2023-04-05T14:24

2023-04-05T15:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Убиты более 80 человек, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30.По данным российского ведомства, с начала недели потери ВСУ на этом направлении составили более 400 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, северск, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр