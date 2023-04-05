https://ria.ru/20230405/dnr-1863207962.html
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.04.2023
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска
При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:24
2023-04-05T14:24
2023-04-05T15:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Убиты более 80 человек, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30.По данным российского ведомства, с начала недели потери ВСУ на этом направлении составили более 400 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска
Минобороны: ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР