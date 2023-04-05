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В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 05.04.2023 (обновлено: 15:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/dnr-1863207962.html
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.04.2023
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска
При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:24
2023-04-05T15:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Убиты более 80 человек, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30.По данным российского ведомства, с начала недели потери ВСУ на этом направлении составили более 400 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, северск, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР сорвали контратаку ВСУ в районе Северска

Минобороны: ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При попытке контратаки на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.
"На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Убиты более 80 человек, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30.
По данным российского ведомства, с начала недели потери ВСУ на этом направлении составили более 400 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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