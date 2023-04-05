https://ria.ru/20230405/devochka-1863188930.html

В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне

В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне - РИА Новости, 05.04.2023

В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:44

2023-04-05T13:44

2023-04-05T13:44

происшествия

дубна

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что трехлетняя девочка утонула в Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом – она ушла в магазин, оставив двух своих детей без присмотра. По данным ведомства, вернувшись домой из магазина, мать обнаружила дочку в наполненной ванне без признаков жизни. В Telegram-канале прокуратуры Московской области уточняют, что в квартире без присмотра были оставлены двое детей, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению их обязанностей.

https://ria.ru/20200703/1573847661.html

дубна

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дубна, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)