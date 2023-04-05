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В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне - РИА Новости, 05.04.2023
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13:44 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/devochka-1863188930.html
В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне
В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне - РИА Новости, 05.04.2023
В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне
Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:44
2023-04-05T13:44
происшествия
дубна
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что трехлетняя девочка утонула в Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом – она ушла в магазин, оставив двух своих детей без присмотра. По данным ведомства, вернувшись домой из магазина, мать обнаружила дочку в наполненной ванне без признаков жизни. В Telegram-канале прокуратуры Московской области уточняют, что в квартире без присмотра были оставлены двое детей, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению их обязанностей.
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дубна
московская область (подмосковье)
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происшествия, дубна, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дубна, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело после гибели девочки в ванне

СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне в Дубне, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что трехлетняя девочка утонула в Дубне, нырнув в ванну с горячей водой, пока мамы не было рядом – она ушла в магазин, оставив двух своих детей без присмотра.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности трехлетней девочке (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вернувшись домой из магазина, мать обнаружила дочку в наполненной ванне без признаков жизни.
В Telegram-канале прокуратуры Московской области уточняют, что в квартире без присмотра были оставлены двое детей, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению их обязанностей.
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ПроисшествияДубнаМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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