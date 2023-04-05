https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:01
2023-04-05T19:01
2023-04-05T19:01
специальная военная операция на украине
киев
россия
василий небензя
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "На подконтрольной киевскому режиму территории фиксируются преступления против детей. Так весьма распространенной практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
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киев, россия, василий небензя, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Небензя: Киев отбирает детей у семей, не желающих эвакуироваться на украинскую территорию