https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html

Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей

Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей - РИА Новости, 05.04.2023

Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей

Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:01

2023-04-05T19:01

2023-04-05T19:01

специальная военная операция на украине

киев

россия

василий небензя

оон

в мире

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "На подконтрольной киевскому режиму территории фиксируются преступления против детей. Так весьма распространенной практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html

киев

россия

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