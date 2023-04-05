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Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:01
2023-04-05T19:01
специальная военная операция на украине
киев
россия
василий небензя
оон
в мире
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "На подконтрольной киевскому режиму территории фиксируются преступления против детей. Так весьма распространенной практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
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киев, россия, василий небензя, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей

Небензя: Киев отбирает детей у семей, не желающих эвакуироваться на украинскую территорию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Украинские власти отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"На подконтрольной киевскому режиму территории фиксируются преступления против детей. Так весьма распространенной практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВасилий НебензяООНВ мире
 
 
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