https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса

Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023

Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса

Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:19

2023-04-05T17:19

2023-04-05T19:27

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ООН, 5 апр — РИА Новости. Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Украинские власти, продолжил он, отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться из зон конфликта на подконтрольную ВСУ территорию.В то же время западные страны приписывают России в качестве цели эвакуации детей изменение украинской идентичности, указал Небензя, сравнив подобные манипуляции с преступлением. Он упрекнул Запад в игнорировании фактов насильственной украинизации русских по всей Украине, в том числе детей.Дипломат подчеркнул, что большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, опекунами или попечителями.Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России нет, продолжил постпред, за подобными мифами стоят западные и украинские СМИ. Под временную предварительную опеку или попечительство российских граждан передали лишь сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений в административных границах ДНР и ЛНР. Этот институт, как отметил Небензя, создали, чтобы вернуть детей родителям, если они обнаружатся.При этом Москва не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению, добавил дипломат.Небензя указал на практику изъятия детей из семей украинских беженцев в Европе, где таких случаев уже сотни. Это происходит в Германии, Испании и Португалии. При этом матерям, пытающимся вернуть свое дитя из приюта, угрожают уголовным преследованием. Украинские послы и генконсулы в ответ лишь разводят руками, добавил дипломат.Накануне Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители вынуждены прятать детей из-за действий властей.

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https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html

https://ria.ru/20230405/deti-1863301564.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, донбасс, василий небензя, россия, украина, оон