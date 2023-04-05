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Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023
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17:19 05.04.2023 (обновлено: 19:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:19
2023-04-05T19:27
в мире
киев
донбасс
василий небензя
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
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ООН, 5 апр — РИА Новости. Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Украинские власти, продолжил он, отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться из зон конфликта на подконтрольную ВСУ территорию.В то же время западные страны приписывают России в качестве цели эвакуации детей изменение украинской идентичности, указал Небензя, сравнив подобные манипуляции с преступлением. Он упрекнул Запад в игнорировании фактов насильственной украинизации русских по всей Украине, в том числе детей.Дипломат подчеркнул, что большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, опекунами или попечителями.Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России нет, продолжил постпред, за подобными мифами стоят западные и украинские СМИ. Под временную предварительную опеку или попечительство российских граждан передали лишь сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений в административных границах ДНР и ЛНР. Этот институт, как отметил Небензя, создали, чтобы вернуть детей родителям, если они обнаружатся.При этом Москва не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению, добавил дипломат.Небензя указал на практику изъятия детей из семей украинских беженцев в Европе, где таких случаев уже сотни. Это происходит в Германии, Испании и Португалии. При этом матерям, пытающимся вернуть свое дитя из приюта, угрожают уголовным преследованием. Украинские послы и генконсулы в ответ лишь разводят руками, добавил дипломат.Накануне Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители вынуждены прятать детей из-за действий властей.
https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862542525.html
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html
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в мире, киев, донбасс, василий небензя, россия, украина, оон
В мире, Киев, Донбасс, Василий Небензя, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса

Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, отрывая их от родителей

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 5 апр — РИА Новости. Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«
"Вывоз детей Киевом из Донбасса, который проводится принудительно, в том числе отрывая их от живых родителей, у Запада нареканий не вызывает. Или, как сейчас говорят, "это другое", — сказал дипломат.
Украинские власти, продолжил он, отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться из зон конфликта на подконтрольную ВСУ территорию.
В то же время западные страны приписывают России в качестве цели эвакуации детей изменение украинской идентичности, указал Небензя, сравнив подобные манипуляции с преступлением. Он упрекнул Запад в игнорировании фактов насильственной украинизации русских по всей Украине, в том числе детей.
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Дипломат подчеркнул, что большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, опекунами или попечителями.
«
"Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — обратил внимание он.
Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России нет, продолжил постпред, за подобными мифами стоят западные и украинские СМИ.
Под временную предварительную опеку или попечительство российских граждан передали лишь сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждений в административных границах ДНР и ЛНР. Этот институт, как отметил Небензя, создали, чтобы вернуть детей родителям, если они обнаружатся.
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При этом Москва не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению, добавил дипломат.
Небензя указал на практику изъятия детей из семей украинских беженцев в Европе, где таких случаев уже сотни. Это происходит в Германии, Испании и Португалии. При этом матерям, пытающимся вернуть свое дитя из приюта, угрожают уголовным преследованием. Украинские послы и генконсулы в ответ лишь разводят руками, добавил дипломат.
Накануне Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители вынуждены прятать детей из-за действий властей.
Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о детях с Украины, остающихся в российских лагерях
Вчера, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассВасилий НебензяРоссияУкраинаООН
 
 
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