Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, отрывая их от родителей
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 апр — РИА Новости. Киев принудительно вывозит детей из Донбасса, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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"Вывоз детей Киевом из Донбасса, который проводится принудительно, в том числе отрывая их от живых родителей, у Запада нареканий не вызывает. Или, как сейчас говорят, "это другое", — сказал дипломат.
Украинские власти, продолжил он, отбирают детей у семей, отказывающихся эвакуироваться из зон конфликта на подконтрольную ВСУ территорию.
В то же время западные страны приписывают России в качестве цели эвакуации детей изменение украинской идентичности, указал Небензя, сравнив подобные манипуляции с преступлением. Он упрекнул Запад в игнорировании фактов насильственной украинизации русских по всей Украине, в том числе детей.
Дипломат подчеркнул, что большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, опекунами или попечителями.
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"Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — обратил внимание он.
Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России нет, продолжил постпред, за подобными мифами стоят западные и украинские СМИ.
При этом Москва не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению, добавил дипломат.
Небензя указал на практику изъятия детей из семей украинских беженцев в Европе, где таких случаев уже сотни. Это происходит в Германии, Испании и Португалии. При этом матерям, пытающимся вернуть свое дитя из приюта, угрожают уголовным преследованием. Украинские послы и генконсулы в ответ лишь разводят руками, добавил дипломат.
Накануне Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР. Как сообщил в конце прошлой недели начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, местные жители вынуждены прятать детей из-за действий властей.