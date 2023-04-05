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В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 05.04.2023
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12:51 05.04.2023
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В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня
В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 05.04.2023
В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня
Следователи возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронений на жителя Свердловской области, который прикурил от Вечного огня в Волгограде, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:51
2023-04-05T12:51
происшествия
волгоград
свердловская область
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронений на жителя Свердловской области, который прикурил от Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что 2 апреля полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. По данным регионального главка МВД, он прибыл в город из другой области, его отправили под арест. Отмечается, что мужчину доставили к следователю на допрос.
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происшествия, волгоград, свердловская область
Происшествия, Волгоград, Свердловская область
В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня

СК возбудил дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронений на жителя Свердловской области, который прикурил от Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что 2 апреля полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. По данным регионального главка МВД, он прибыл в город из другой области, его отправили под арест.
«
"Следственным отделом по Центральному району города Волгоград следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших)", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что мужчину доставили к следователю на допрос.
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