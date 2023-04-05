https://ria.ru/20230405/delo-1863168613.html

В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 05.04.2023

В Волгограде возбудили дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня

Следователи возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронений на жителя Свердловской области, который прикурил от Вечного огня в Волгограде, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:51

2023-04-05T12:51

2023-04-05T12:51

происшествия

волгоград

свердловская область

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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронений на жителя Свердловской области, который прикурил от Вечного огня в Волгограде, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что 2 апреля полицейские задержали нетрезвого мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. По данным регионального главка МВД, он прибыл в город из другой области, его отправили под арест. Отмечается, что мужчину доставили к следователю на допрос.

https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html

волгоград

свердловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, свердловская область