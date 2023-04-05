https://ria.ru/20230405/cisco-1863089969.html

Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России

Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России - РИА Новости, 05.04.2023

Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems физически уничтожил запасы оборудования в России на 1,86 миллиарда... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:12

2023-04-05T10:12

2023-04-05T15:41

россия

экономика

белоруссия

cisco systems, inc.

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems физически уничтожил запасы оборудования в России на 1,86 миллиарда рублей, следует из бухгалтерской отчетности российской "дочки" компании "Сиско Системс". Решение об утилизации компания приняла в минувшем августе. Физически оборудование уничтожили в январе 2023 года, в связи с чем "был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,86 миллиарда рублей".Под такими запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования. Кроме того, в июле-августе компания расторгла большинство трудовых договоров. Общая сумма выплат сотрудникам, а также обязательных взносов во внебюджетные фонды составила 190,64 миллиона рублей. В марте прошлого года Cisco приостановила бизнес в России и Белоруссии, а в июне объявила об уходе с российского рынка. При этом компания собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.

https://ria.ru/20230404/osago-1862932139.html

https://realty.ria.ru/20230123/mosenergosbyt-1846809911.html

россия

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, белоруссия, cisco systems, inc.