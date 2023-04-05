https://ria.ru/20230405/cisco-1863089969.html
Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России
Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России - РИА Новости, 05.04.2023
Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России
Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems физически уничтожил запасы оборудования в России на 1,86 миллиарда... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:12
2023-04-05T10:12
2023-04-05T15:41
россия
экономика
белоруссия
cisco systems, inc.
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems физически уничтожил запасы оборудования в России на 1,86 миллиарда рублей, следует из бухгалтерской отчетности российской "дочки" компании "Сиско Системс". Решение об утилизации компания приняла в минувшем августе. Физически оборудование уничтожили в январе 2023 года, в связи с чем "был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,86 миллиарда рублей".Под такими запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования. Кроме того, в июле-августе компания расторгла большинство трудовых договоров. Общая сумма выплат сотрудникам, а также обязательных взносов во внебюджетные фонды составила 190,64 миллиона рублей. В марте прошлого года Cisco приостановила бизнес в России и Белоруссии, а в июне объявила об уходе с российского рынка. При этом компания собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.
https://ria.ru/20230404/osago-1862932139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, белоруссия, cisco systems, inc.
Россия, Экономика, Белоруссия, Cisco Systems, Inc.
Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России
Cisco из-за прекращения продаж в России уничтожила запчасти на 1,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems физически уничтожил запасы оборудования в России на 1,86 миллиарда рублей, следует из бухгалтерской отчетности российской "дочки" компании "Сиско Системс".
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"Из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта, все запасы, IT-оборудование, демообразцы и основные средства общества подлежат уничтожению", — сказано в отчете.
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Решение об утилизации компания приняла в минувшем августе. Физически оборудование уничтожили в январе 2023 года, в связи с чем "был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,86 миллиарда рублей".
Под такими запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования.
Кроме того, в июле-августе компания расторгла большинство трудовых договоров. Общая сумма выплат сотрудникам, а также обязательных взносов во внебюджетные фонды составила 190,64 миллиона рублей.
В марте прошлого года Cisco приостановила бизнес в России
и Белоруссии, а в июне объявила об уходе с российского рынка. При этом компания собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.
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