https://ria.ru/20230405/chernomyrdin-1863148111.html

"Россия сегодня" посвятила фотовыставку юбилею Виктора Черномырдина

"Россия сегодня" посвятила фотовыставку юбилею Виктора Черномырдина - РИА Новости, 05.04.2023

"Россия сегодня" посвятила фотовыставку юбилею Виктора Черномырдина

Два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости вошли в экспозицию о Викторе Черномырдине, которая была развернута в среду в международном мультимедийном... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:10

2023-04-05T12:10

2023-04-05T15:16

россия сегодня

миа "россия сегодня"

россия

ссср

виктор черномырдин

дмитрий киселев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863171055_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_d8e717089313b085af7a826c879c0ca0.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости вошли в экспозицию о Викторе Черномырдине, которая была развернута в среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Она приурочена к 85-летию со дня рождения одного из самых ярких государственных деятелей нашей страны, отмечаемому 9 апреля.Выставка охватывает 15 лет из жизни Виктора Степановича. На фото запечатлены эпизоды официальных визитов Черномырдина в бытность председателем правительства РФ в Германию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, его работа чрезвычайным и полномочным послом России на Украине, встречи с родными и близкими.Среди авторов снимков – ведущие российские мастера, сотрудничавшие в разные годы с РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). Среди них те, кто во многом сформировал визуальный код фотографии ХХ века: лауреат 160 международных премий легендарный Дмитрий Донской, мастер политического репортажа, с 1993 года - личный фотограф Виктора Черномырдина Александр Макаров, удостоенный за работу в горячих точках ордена "За личное мужество" Владимир Федоренко.В открытии выставки приняли участие генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Александр Шолохов, сын В.С. Черномырдина Андрей Черномырдин, личный помощник В.С. Черномырдина в 1998 - 2010 гг. Евгений Белоглазов, почетный президент Фонда памяти Андрея Карлова Марина Карлова. Гостями торжественной церемонии стали кадеты и преподаватели Дипломатической кадетской школы Первого Московского кадетского корпуса."Я лично знал Виктор Степановича, мы вместе работали на Украине. У нас были прекрасные, теплые человеческие отношения, и уже тогда было ощущение, что я общаюсь с глыбой, с человеком огромного масштаба. И вот сейчас опять пахнуло тем самым масштабом. В современном контексте, когда мы видим сколь измельчали европейские политики, когда вообще не с кем поговорить. Путин как-то сказал: "Не с кем поговорить после Ганди", такая шутка. Сейчас у него есть такой соответствующий масштаб – Си Цзиньпин, а тогда, я думаю, Черномырдин был одним из тех людей, с которым Путин много говорил, и, конечно же, по Украине, по газовым вопросам, по инфраструктурным, по делам страны. Виктор Степанович был неисчерпаемым источником опыта, мудрости, отношения к стране, патриотизма, он был абсолютно самодостаточен, не ориентировался на какие-либо побочные явления в прессе, на какой-то аналог нынешних блогеров в те времена", – поделился воспоминаниями Дмитрий Киселев.Он также отметил, что Виктор Черномырдин показывал пример созидательности, масштаба, нравственного отношения к семье, детям, жене."Я помню, как он прекрасно играл на баяне, по-моему, или аккордеоне, но у него это очень здорово получалось – раздувать меха, задорно петь. И помню свое последнее интервью с ним. Я приехал к нему на мотоцикле за город, специально, чтобы произвести на него впечатление и как-то порадовать. Он уже был на закате своей жизни, очень сильно похудел, килограмм на 25, выглядел очень стройно и элегантно. Он сшил себе специально костюм для того телевизионного интервью, чтобы хорошо выглядеть. Виктор Степанович всегда задавал такой мужской тон элегантности. И у него была задача появиться и высказать свое завещание так, чтобы не выглядеть жалким. Виктор Степанович всегда предпочитал высказываться с позиции силы: человеческой силы, политической силы, производственной, нравственной, какой угодно, - но он никогда не был в слабой позиции. И в этом смысле для многих он остается сегодня примером, как для простых людей, так и для политиков.Эту выставку мы сделали в честь великого человека. Я рад, что у нас есть такое пространство, такие люди, энтузиасты. Что в нашей фотослужбе хранятся эти фотографии, в том числе Александра Макарова, который был личником Черномырдина и работал в Агентстве печати "Новости". Конечно, можно было бы сделать еще больше фотографий, но даже этот сгусток показывает, сколь значительным человеком был и останется Виктор Степанович для истории нашей страны", - в заключении сказал Киселев.

https://ria.ru/20230330/spetsprizy-1861987962.html

https://ria.ru/20230330/kiselev-1861977541.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия сегодня, миа "россия сегодня", россия, ссср, виктор черномырдин, дмитрий киселев, общество