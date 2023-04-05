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Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:35 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/chekhiya-1863261052.html
Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера"
Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера" - РИА Новости, 05.04.2023
Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера"
Молодой мужчина, принимавший 11 марта участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рукаве нашивку с эмблемой группы РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:35
2023-04-05T16:35
в мире
прага
чехия
украина
владимир путин
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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Молодой мужчина, принимавший 11 марта участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рукаве нашивку с эмблемой группы "Вагнер", а на рюкзаке изображение буквы Z, был в среду осужден судом района Прага 1 на полгода тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой, сообщила журналистам представитель суда Эва Швиглерова. Ранее прокурор района Прага 1 Ян Лелек сообщил журналистам, что против данного мужчины было выдвинуто обвинение в совершении преступления, заключающегося "в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида", за что он и был задержан после митинга полицией. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер". "Суд района Прага 1 приговорил данного мужчину к 6 месяцам тюремного наказания условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 545 долларов)", - сказала Швиглерова. В митинге на Вацлавской площади 11 марта приняли участие от 10 до 15 тысяч человек. Он прошел под девизом "Чехия против бедности" и носил в целом спокойный характер. Выступившие на митинги ораторы призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения. Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины. Полиция сумела не допустить демонстрантов в музей, при этом трое полицейских получили ранения. За хулиганские действия были задержаны 20 человек, в отношение семи участников митинга начато расследование. Первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан назвал действий полицейских профессиональными. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230403/pomosch-1862758114.html
https://ria.ru/20230402/posrednichestvo-1862482034.html
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в мире, прага, чехия, украина, владимир путин
В мире, Прага, Чехия, Украина, Владимир Путин
Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера"

Житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой "Вагнера" и букву Z

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Молодой мужчина, принимавший 11 марта участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рукаве нашивку с эмблемой группы "Вагнер", а на рюкзаке изображение буквы Z, был в среду осужден судом района Прага 1 на полгода тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой, сообщила журналистам представитель суда Эва Швиглерова.
Ранее прокурор района Прага 1 Ян Лелек сообщил журналистам, что против данного мужчины было выдвинуто обвинение в совершении преступления, заключающегося "в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида", за что он и был задержан после митинга полицией. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер".
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"Суд района Прага 1 приговорил данного мужчину к 6 месяцам тюремного наказания условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 545 долларов)", - сказала Швиглерова.
В митинге на Вацлавской площади 11 марта приняли участие от 10 до 15 тысяч человек. Он прошел под девизом "Чехия против бедности" и носил в целом спокойный характер. Выступившие на митинги ораторы призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения.
Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины. Полиция сумела не допустить демонстрантов в музей, при этом трое полицейских получили ранения. За хулиганские действия были задержаны 20 человек, в отношение семи участников митинга начато расследование. Первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан назвал действий полицейских профессиональными.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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