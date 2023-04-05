https://ria.ru/20230405/byudzhet-1863334004.html

Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны

Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны - РИА Новости, 05.04.2023

Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на соцподдержку жителей и восстановление разрушенной инфраструктуры в новых регионах России, намечено... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:15

2023-04-05T21:15

2023-04-05T21:15

россия

луганская народная республика

херсонская область

николай патрушев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на соцподдержку жителей и восстановление разрушенной инфраструктуры в новых регионах России, намечено усилить, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Запланировано усиление контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку жителей новых регионов и на восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин. На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин