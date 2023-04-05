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Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны
Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны - РИА Новости, 05.04.2023
Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны
Контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на соцподдержку жителей и восстановление разрушенной инфраструктуры в новых регионах России, намечено... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:15
2023-04-05T21:15
2023-04-05T21:15
россия
луганская народная республика
херсонская область
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на соцподдержку жителей и восстановление разрушенной инфраструктуры в новых регионах России, намечено усилить, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Запланировано усиление контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку жителей новых регионов и на восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин. На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев: в новых регионах усилят контроль за расходом средств из казны
Патрушев: контроль за расходованием средств из казны в новых регионах намечено усилить