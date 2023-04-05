https://ria.ru/20230405/btr-1863064724.html

ВС России уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении

ВС России уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023

ВС России уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении

Российские военные уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении, а также подавили две иностранные радиолокационные станции контрабатарейной... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:05

2023-04-05T05:05

2023-04-05T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении, а также подавили две иностранные радиолокационные станции контрабатарейной борьбы на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма."На Донецком направлении подразделения мотострелкового соединения Южной группировки войск при попытке ротации групп расчетом ПТРК "Корнет" был уничтожен один вражеский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в районе населенного пункта Водяное разведподразделение первого армейского корпуса с помощью беспилотника с тепловизионным прибором наблюдения обнаружило БМП. Военные уничтожили машину вместе с расчетом противотанковой управляемой ракетой, рассказал собеседник агентства."На Авдеевском направлении расчетом батареи РСЗО "Град" артиллерийской бригады Южного военного округа подавлены две единицы РЛС контрбатарейной борьбы иностранного производства", — добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины