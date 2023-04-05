https://ria.ru/20230405/bonusy-1863066133.html

Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности

Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности - РИА Новости, 05.04.2023

Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности

Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежным средствами, при этом... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:03

2023-04-05T06:03

2023-04-05T06:05

роскачество

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежным средствами, при этом наиболее привлекательными для них являются программы лояльности интернет-магазинов и турагенств, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности, наблюдался в России на фоне пандемии. Большинство объявлений, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020-2021 годах, и к настоящему моменту не действуют. Однако и сейчас фиксируются хищения промокодов и бонусов. "Мошенничества в сфере программ лояльности часто связаны со взломами учетных записей пользователей... Мошенники сначала получают доступ к учетным записям клиентов, а затем крадут их баллы лояльности. Как они получат связку логин-пароль - дело их техники... На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются: интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги", - сообщили там. При этом в целом любая компания может стать целью аферистов, если предлагает баллы лояльности, которые можно обменять на деньги, бонусы, продукты или услуги. Роскачество подчеркнуло, что иногда и сами клиенты находят лазейки в программе лояльности и начинают использовать ее в личных целях. В организации рекомендуют внимательнее относиться к своим клиентским счетам, поскольку баллы лояльности приравниваются к наличным деньгам, а личные данные - к идентификаторам. Также стоит провести ревизию своих учетных записей и клиентских счетов, обновить пароли и заменить их на более сложные, а также убедиться, что данные не были скомпрометированы - с помощью, например, сервисов поиска взломанных логинов и паролей.

https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, россия, технологии, общество