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Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности - РИА Новости, 05.04.2023
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06:03 05.04.2023 (обновлено: 06:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/bonusy-1863066133.html
Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности
Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности - РИА Новости, 05.04.2023
Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности
Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежным средствами, при этом... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:03
2023-04-05T06:05
роскачество
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежным средствами, при этом наиболее привлекательными для них являются программы лояльности интернет-магазинов и турагенств, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности, наблюдался в России на фоне пандемии. Большинство объявлений, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020-2021 годах, и к настоящему моменту не действуют. Однако и сейчас фиксируются хищения промокодов и бонусов. "Мошенничества в сфере программ лояльности часто связаны со взломами учетных записей пользователей... Мошенники сначала получают доступ к учетным записям клиентов, а затем крадут их баллы лояльности. Как они получат связку логин-пароль - дело их техники... На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются: интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги", - сообщили там. При этом в целом любая компания может стать целью аферистов, если предлагает баллы лояльности, которые можно обменять на деньги, бонусы, продукты или услуги. Роскачество подчеркнуло, что иногда и сами клиенты находят лазейки в программе лояльности и начинают использовать ее в личных целях. В организации рекомендуют внимательнее относиться к своим клиентским счетам, поскольку баллы лояльности приравниваются к наличным деньгам, а личные данные - к идентификаторам. Также стоит провести ревизию своих учетных записей и клиентских счетов, обновить пароли и заменить их на более сложные, а также убедиться, что данные не были скомпрометированы - с помощью, например, сервисов поиска взломанных логинов и паролей.
https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html
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РИА Новости
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роскачество, россия, технологии, общество
Роскачество, Россия, Технологии, Общество
Роскачество предупредило о риске кражи бонусов с карт лояльности

Роскачество: преступники с помощью учетных записей могут получить доступ к бонусным картам

© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Fotolia / Santiago Cornejo
Покупка в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежным средствами, при этом наиболее привлекательными для них являются программы лояльности интернет-магазинов и турагенств, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности, наблюдался в России на фоне пандемии. Большинство объявлений, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020-2021 годах, и к настоящему моменту не действуют. Однако и сейчас фиксируются хищения промокодов и бонусов.
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"Мошенничества в сфере программ лояльности часто связаны со взломами учетных записей пользователей... Мошенники сначала получают доступ к учетным записям клиентов, а затем крадут их баллы лояльности. Как они получат связку логин-пароль - дело их техники... На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются: интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги", - сообщили там.
При этом в целом любая компания может стать целью аферистов, если предлагает баллы лояльности, которые можно обменять на деньги, бонусы, продукты или услуги. Роскачество подчеркнуло, что иногда и сами клиенты находят лазейки в программе лояльности и начинают использовать ее в личных целях.
«
"Нередко махинации проворачивает линейный персонал. Часто такое бывает в сфере общественного питания - начисление скидок на свой счет за заказ реального клиента, начисление баллов на свою анкету, использование фейкового счета и др. Это может долго продолжаться, если клиент не следит за счетом своих бонусов и не обращает внимания на уведомления о списании", - добавляется в сообщении.
В организации рекомендуют внимательнее относиться к своим клиентским счетам, поскольку баллы лояльности приравниваются к наличным деньгам, а личные данные - к идентификаторам. Также стоит провести ревизию своих учетных записей и клиентских счетов, обновить пароли и заменить их на более сложные, а также убедиться, что данные не были скомпрометированы - с помощью, например, сервисов поиска взломанных логинов и паролей.
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