https://ria.ru/20230405/bezopasnost-1863286903.html

Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов

Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023

Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов

Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:42

2023-04-05T17:42

2023-04-05T17:46

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия, заявил президент России Владимир Путин. Президент Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности России, на нем рассматривают вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Большое заседание Совбеза РФ - первое в 2023 году (ранее президент проводил оперативные совещания с постоянными членами СБ). В последний раз полноформатное заседание проходило 19 октября 2022 года. Тогда, в частности, президент объявил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФРеферендумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230405/terakty-1863282389.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность