https://ria.ru/20230405/bezopasnost-1863286903.html
Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов
Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов
Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:42
2023-04-05T17:42
2023-04-05T17:46
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия, заявил президент России Владимир Путин. Президент Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности России, на нем рассматривают вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Большое заседание Совбеза РФ - первое в 2023 году (ранее президент проводил оперативные совещания с постоянными членами СБ). В последний раз полноформатное заседание проходило 19 октября 2022 года. Тогда, в частности, президент объявил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФРеферендумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230405/terakty-1863282389.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов
Путин: спецслужбы должны сделать все для обеспечения безопасности людей в новых регионах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни в новых регионах, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия, заявил президент России Владимир Путин.
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"Подчеркну, МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения. Защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от произвола и насилия", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Президент Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности России, на нем рассматривают вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Большое заседание Совбеза РФ - первое в 2023 году (ранее президент проводил оперативные совещания с постоянными членами СБ). В последний раз полноформатное заседание проходило 19 октября 2022 года. Тогда, в частности, президент объявил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФ
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России