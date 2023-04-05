https://ria.ru/20230405/bespilotnik-1863203981.html

Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой

Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой - РИА Новости, 05.04.2023

Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой

Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:12

2023-04-05T14:12

2023-04-05T15:13

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

суземский район

александр богомаз

брянский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы, разрушений нет.Украинские военные с помощью дронов неоднократно атаковали Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили нападение сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.В понедельник взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию УМВД в Севском районе, никто не пострадал. Там же в результате еще одной атаки украинского дрона пострадало здание военкомата.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230321/dron-1859474492.html

брянская область

суземский район

брянский район

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Кирилл Волков

происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, брянский район, вооруженные силы украины