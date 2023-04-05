https://ria.ru/20230405/bespilotnik-1863203981.html
Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой
Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой - РИА Новости, 05.04.2023
Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой
Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:12
2023-04-05T14:12
2023-04-05T15:13
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
брянский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы, разрушений нет.Украинские военные с помощью дронов неоднократно атаковали Брянскую область: Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля системы ПВО отразили нападение сразу девяти БПЛА над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.В понедельник взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию УМВД в Севском районе, никто не пострадал. Там же в результате еще одной атаки украинского дрона пострадало здание военкомата.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230321/dron-1859474492.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, брянский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Брянский район, Вооруженные силы Украины
Житель Брянской области пострадал при атаке беспилотника со взрывчаткой
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке заминированного дрона в Суземском районе