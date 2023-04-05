https://ria.ru/20230405/berbok-1863077807.html

Слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев

Слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев - РИА Новости, 05.04.2023

Слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев

Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в программе RTL Direkt о причине присоединения Финляндии к... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:05

2023-04-05T09:05

2023-04-05T16:02

в мире

анналена бербок

финляндия

россия

швеция

нато

мид германии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в программе RTL Direkt о причине присоединения Финляндии к НАТО.Она утверждает, что этого не произошло бы, если бы "Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка".Пользователи с ней не согласились."Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок", — написал один из комментаторов. "Бербок следует время от времени задумываться о том, действительно ли она должна выбалтывать все, что приходит ей в голову. Не дипломатично постоянно подливать масло в огонь", — поддержал другой. "Функция дипломата была возложена на человека, который даже не в состоянии осознать ответственность, и это было сделано намеренно", — отметил третий. "Если она продолжит в том же духе, то нам грозит беда", — поделился мнением еще один пользователь. "Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен", — заключил читатель. В мае прошлого года на фоне событий на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Для приема требуется одобрение всех членов альянса. Получить его удалось только Финляндии, так как Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно. В результате Финляндия 4 апреля стала членом НАТО.

https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html

https://ria.ru/20230404/nato-1863015675.html

финляндия

россия

швеция

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