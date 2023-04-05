https://ria.ru/20230405/bayden-1863181282.html

Байден посетит Великобританию и Ирландию

Байден посетит Великобританию и Ирландию - РИА Новости, 05.04.2023

Байден посетит Великобританию и Ирландию

Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:26

2023-04-05T13:26

2023-04-05T14:03

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. "Президент Джо Байден посетит Великобританию и Ирландию 11-14 апреля. Президент Байден сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии 11-12 апреля... затем посетит Ирландию 12-14 апреля", - говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что в ходе визита в Северную Ирландию американский президент намерен обсудить прогресс с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад. В Ирландии Байден обсудит двустороннее сотрудничество. Ранее сообщалось, что коронацию короля Карла III в мае вместо Джо Байдена посетит его супруга первая леди США Джилл Байден.

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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