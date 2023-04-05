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Байден посетит Великобританию и Ирландию - РИА Новости, 05.04.2023
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13:26 05.04.2023 (обновлено: 14:03 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/bayden-1863181282.html
Байден посетит Великобританию и Ирландию
Байден посетит Великобританию и Ирландию - РИА Новости, 05.04.2023
Байден посетит Великобританию и Ирландию
Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:26
2023-04-05T14:03
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. "Президент Джо Байден посетит Великобританию и Ирландию 11-14 апреля. Президент Байден сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии 11-12 апреля... затем посетит Ирландию 12-14 апреля", - говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что в ходе визита в Северную Ирландию американский президент намерен обсудить прогресс с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад. В Ирландии Байден обсудит двустороннее сотрудничество. Ранее сообщалось, что коронацию короля Карла III в мае вместо Джо Байдена посетит его супруга первая леди США Джилл Байден.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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в мире, джо байден, джилл байден, ирландия, великобритания, сша, карл iii
В мире, Джо Байден, Джилл Байден, Ирландия, Великобритания, США, Карл III
Байден посетит Великобританию и Ирландию

Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом.
"Президент Джо Байден посетит Великобританию и Ирландию 11-14 апреля. Президент Байден сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии 11-12 апреля... затем посетит Ирландию 12-14 апреля", - говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что в ходе визита в Северную Ирландию американский президент намерен обсудить прогресс с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад. В Ирландии Байден обсудит двустороннее сотрудничество.
Ранее сообщалось, что коронацию короля Карла III в мае вместо Джо Байдена посетит его супруга первая леди США Джилл Байден.
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