https://ria.ru/20230405/bayden-1863181282.html
Байден посетит Великобританию и Ирландию
Байден посетит Великобританию и Ирландию - РИА Новости, 05.04.2023
Байден посетит Великобританию и Ирландию
Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:26
2023-04-05T13:26
2023-04-05T14:03
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию, сообщает Белый дом. "Президент Джо Байден посетит Великобританию и Ирландию 11-14 апреля. Президент Байден сначала поедет в Белфаст в Северной Ирландии 11-12 апреля... затем посетит Ирландию 12-14 апреля", - говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что в ходе визита в Северную Ирландию американский президент намерен обсудить прогресс с момента подписания Белфастского соглашения 25 лет назад. В Ирландии Байден обсудит двустороннее сотрудничество. Ранее сообщалось, что коронацию короля Карла III в мае вместо Джо Байдена посетит его супруга первая леди США Джилл Байден.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, джилл байден, ирландия, великобритания, сша, карл iii
В мире, Джо Байден, Джилл Байден, Ирландия, Великобритания, США, Карл III
Байден посетит Великобританию и Ирландию
Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля посетит Великобританию и Ирландию