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В Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 05.04.2023
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14:29 05.04.2023
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В Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста
В Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 05.04.2023
В Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста
На одной из главных достопримечательностей Парижа появился баннер против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:29
2023-04-05T14:29
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. На одной из главных достопримечательностей Парижа появился баннер против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. Большая растяжка со словами "64 года - это нет" появилась наверху Триумфальной арки в среду днем. На баннере также присутствует логотип ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Ранее в среду состоялась встреча представителей ведущих французских профсоюзов с премьер-министром Элизабет Борн. По оценке профсоюзов, она закончилась "провалом": премьер отказалась отозвать проект непопулярной реформы. Встреча прошла в преддверии очередной массовой акции протеста против пенсионной реформы, запланированной на четверг. Глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" CFDT Лоран Берже заявил, что страна переживает "серьезный кризис демократии". Ранее на этой неделе новый генеральный секретарь наиболее влиятельного французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине отметила, что "встреча с премьером будет очень короткой", если та не согласится отозвать законопроект. В правительстве Франции при этом настаивают, что "открыты к диалогу" по ряду конкретных вопросов пенсионной реформы - таких, как завершение карьеры и трудоустройство пожилого населения. Премьер Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. С января в стране прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Следующая акция протеста состоится 6 апреля. 14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html
https://ria.ru/20230403/evrosoyuz-1861825900.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
В Париже повесили баннер против повышения пенсионного возраста

На Триумфальной арке в Париже закрепили баннер против повышения пенсионного возраста

© РИА НовостиБаннер с эмблемой профсоюзов и против повышения пенсионного возраста до 64 лет на Триумфальной арке в Париже
Баннер с эмблемой профсоюзов и против повышения пенсионного возраста до 64 лет на Триумфальной арке в Париже
© РИА Новости
Баннер с эмблемой профсоюзов и против повышения пенсионного возраста до 64 лет на Триумфальной арке в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. На одной из главных достопримечательностей Парижа появился баннер против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.
Большая растяжка со словами "64 года - это нет" появилась наверху Триумфальной арки в среду днем. На баннере также присутствует логотип ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
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Ранее в среду состоялась встреча представителей ведущих французских профсоюзов с премьер-министром Элизабет Борн. По оценке профсоюзов, она закончилась "провалом": премьер отказалась отозвать проект непопулярной реформы.
Встреча прошла в преддверии очередной массовой акции протеста против пенсионной реформы, запланированной на четверг.
Глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" CFDT Лоран Берже заявил, что страна переживает "серьезный кризис демократии".
Ранее на этой неделе новый генеральный секретарь наиболее влиятельного французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине отметила, что "встреча с премьером будет очень короткой", если та не согласится отозвать законопроект.
В правительстве Франции при этом настаивают, что "открыты к диалогу" по ряду конкретных вопросов пенсионной реформы - таких, как завершение карьеры и трудоустройство пожилого населения.
Премьер Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране.
С января в стране прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Следующая акция протеста состоится 6 апреля. 14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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