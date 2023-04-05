https://ria.ru/20230405/banki-1863096691.html

В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками

В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками - РИА Новости, 05.04.2023

В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками

Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ России... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:34

2023-04-05T10:34

2023-04-05T11:27

экономика

россия

дмитрий тулин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин. По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 2022 года составила 203,2 миллиарда рублей. Финансовый результат прибыльных кредитных организаций составил 1,242 триллиона рублей, убыточных — 1,039 триллиона рублей. Ранее в среду ВТБ сообщил, что за 2022 год получил убыток по РСБУ в 756,8 миллиарда рублей. Таким образом, на ВТБ приходится почти 73 процента от общего убытка сектора.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий тулин, центральный банк рф (цб рф)