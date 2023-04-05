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В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками - РИА Новости, 05.04.2023
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10:34 05.04.2023 (обновлено: 11:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/banki-1863096691.html
В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками
В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками - РИА Новости, 05.04.2023
В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками
Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ России... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:34
2023-04-05T11:27
экономика
россия
дмитрий тулин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин. По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 2022 года составила 203,2 миллиарда рублей. Финансовый результат прибыльных кредитных организаций составил 1,242 триллиона рублей, убыточных — 1,039 триллиона рублей. Ранее в среду ВТБ сообщил, что за 2022 год получил убыток по РСБУ в 756,8 миллиарда рублей. Таким образом, на ВТБ приходится почти 73 процента от общего убытка сектора.
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экономика, россия, дмитрий тулин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Тулин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России два системно значимых банка закончили 2022 год с убытками

Первый зампред ЦБ Тулин: два из 13 системно значимых банков закончили 2022 год с убытками

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка России
Государственный флаг России на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Только два российских системно значимых банка завершили прошлый год с убытками, однако это не угрожает их жизнеспособности, заявил первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин.
«

"Из системно значимых — у нас их 13 — лишь два банка завершили год с убытками, убытки крупные. Но они совершенно не угрожают их жизнеспособности, банки с уверенностью смотрят в будущее", — сказал он, выступая в Госдуме.

По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам 2022 года составила 203,2 миллиарда рублей. Финансовый результат прибыльных кредитных организаций составил 1,242 триллиона рублей, убыточных — 1,039 триллиона рублей.
Ранее в среду ВТБ сообщил, что за 2022 год получил убыток по РСБУ в 756,8 миллиарда рублей. Таким образом, на ВТБ приходится почти 73 процента от общего убытка сектора.
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