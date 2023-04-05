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Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.04.2023
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:16
2023-04-05T12:16
2023-04-05T12:22
происшествия
ростовская область
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ставрополь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. В нем было 32 пассажира. ГИБДД сообщала о двух госпитализированных."В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились двенадцать пострадавших. Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района, после которых можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения", - сказал представитель областного минздрава.Прокуратура Ростовской области после ДТП организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, москва, ставрополь, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростовская область, Москва, Ставрополь, ГИБДД МВД РФ
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек
После опрокидывания автобуса в Ростовской области за помощью обратились 12 человек