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Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.04.2023
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12:16 05.04.2023 (обновлено: 12:22 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/avtobus-1863150669.html
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.04.2023
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:16
2023-04-05T12:22
происшествия
ростовская область
москва
ставрополь
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. В нем было 32 пассажира. ГИБДД сообщала о двух госпитализированных."В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились двенадцать пострадавших. Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района, после которых можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения", - сказал представитель областного минздрава.Прокуратура Ростовской области после ДТП организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
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происшествия, ростовская область, москва, ставрополь, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростовская область, Москва, Ставрополь, ГИБДД МВД РФ
Из-за опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек

После опрокидывания автобуса в Ростовской области за помощью обратились 12 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. В нем было 32 пассажира. ГИБДД сообщала о двух госпитализированных.
"В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились двенадцать пострадавших. Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района, после которых можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения", - сказал представитель областного минздрава.
Прокуратура Ростовской области после ДТП организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
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