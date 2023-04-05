https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html

Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК

Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК - РИА Новости, 05.04.2023

Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК

Модернизированный российский комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" испытали в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК),... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:10

2023-04-05T03:10

2023-04-05T03:10

безопасность

технологии

россия

сша

высокоточные комплексы

украина

ростех

т-72 "урал"

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Модернизированный российский комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" испытали в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать. КАЗ подтвердил свою эффективность", - сказали в холдинге. Как неоднократно сообщалось ранее, российские подразделения в рамках специальной военной операции на Украине много раз захватывали иностранные противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, такие как украинская "Стугна", Javelin производства США, британский NLAW, шведский AT-4 и многие другие. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.

https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html

https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html

россия

сша

украина

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безопасность, технологии, россия, сша, высокоточные комплексы, украина, ростех, т-72 "урал"