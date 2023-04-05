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Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК - РИА Новости, 05.04.2023
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03:10 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК - РИА Новости, 05.04.2023
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК
Модернизированный российский комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" испытали в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК),... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:10
2023-04-05T03:10
безопасность
технологии
россия
сша
высокоточные комплексы
украина
ростех
т-72 "урал"
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Модернизированный российский комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" испытали в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать. КАЗ подтвердил свою эффективность", - сказали в холдинге. Как неоднократно сообщалось ранее, российские подразделения в рамках специальной военной операции на Украине много раз захватывали иностранные противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, такие как украинская "Стугна", Javelin производства США, британский NLAW, шведский AT-4 и многие другие. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.
https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html
https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html
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безопасность, технологии, россия, сша, высокоточные комплексы, украина, ростех, т-72 "урал"
Безопасность, Технологии, Россия, США, Высокоточные комплексы, Украина, Ростех, Т-72 "Урал"
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК

"Ростех": комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Танк Т-72. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Модернизированный российский комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" испытали в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать. КАЗ подтвердил свою эффективность", - сказали в холдинге.
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Как неоднократно сообщалось ранее, российские подразделения в рамках специальной военной операции на Украине много раз захватывали иностранные противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, такие как украинская "Стугна", Javelin производства США, британский NLAW, шведский AT-4 и многие другие.
Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.
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