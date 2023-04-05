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В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору - РИА Новости, 05.04.2023
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19:21 05.04.2023 (обновлено: 19:25 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/antiterror-1863314542.html
В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору
В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору - РИА Новости, 05.04.2023
В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору
Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:21
2023-04-05T19:25
россия
луганская народная республика
херсонская область
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Обращено внимание на недопущение вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния, на противодействие распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма, прежде всего, среди детей и молодежи", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Николай Патрушев, Владимир Путин
В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору

Патрушев: в новых регионах поручили организовать дополнительные мероприятия по антитеррору

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Обращено внимание на недопущение вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния, на противодействие распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма, прежде всего, среди детей и молодежи", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.
На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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