https://ria.ru/20230405/antiterror-1863314542.html

В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору

В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору - РИА Новости, 05.04.2023

В новых регионах организуют дополнительные мероприятия по антитеррору

Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:21

2023-04-05T19:21

2023-04-05T19:25

россия

луганская народная республика

херсонская область

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Обращено внимание на недопущение вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния, на противодействие распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма, прежде всего, среди детей и молодежи", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин