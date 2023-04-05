https://ria.ru/20230405/angliya-1863103231.html
Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ
Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ
Каждый третий учитель в Англии в возрасте 29 лет и моложе пропускает приемы пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:47
2023-04-05T10:47
2023-04-05T11:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Каждый третий учитель в Англии в возрасте 29 лет и моложе пропускает приемы пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование национального профсоюза образования (NEU). "Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает обеды и тратит меньше денег на еду, потому что зарплата не поспевает за ростом стоимости жизни, в то время как другие учителя устраиваются на вторую работу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате исследования было опрошено более 8 тысяч учителей государственных школ Англии: 34% учителей в возрасте 29 лет и моложе заявили, что вынуждены пропускать приемы пищи, "чтобы свести концы концами", каждый пятый учитель устроился на вторую работу. Более 10% молодых учителей заявили, что через два года планируют уйти из сферы образования из-за большой нагрузки и низкой оплаты труда, говорится в сообщении. Ранее члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и назначили новые забастовки на 27 апреля и 12 мая. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html
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в мире, англия, великобритания, россия
В мире, Англия, Великобритания, Россия
Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ
Guardian пишет, что каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Каждый третий учитель в Англии в возрасте 29 лет и моложе пропускает приемы пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни, сообщает газета Guardian
со ссылкой на исследование национального профсоюза образования (NEU).
"Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает обеды и тратит меньше денег на еду, потому что зарплата не поспевает за ростом стоимости жизни, в то время как другие учителя устраиваются на вторую работу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате исследования было опрошено более 8 тысяч учителей государственных школ Англии: 34% учителей в возрасте 29 лет и моложе заявили, что вынуждены пропускать приемы пищи, "чтобы свести концы концами", каждый пятый учитель устроился на вторую работу. Более 10% молодых учителей заявили, что через два года планируют уйти из сферы образования из-за большой нагрузки и низкой оплаты труда, говорится в сообщении.
Ранее члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и назначили новые забастовки на 27 апреля и 12 мая.
В Великобритании
наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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