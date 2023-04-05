https://ria.ru/20230405/angliya-1863103231.html

Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ

Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023

Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает приемы пищи, пишут СМИ

Каждый третий учитель в Англии в возрасте 29 лет и моложе пропускает приемы пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:47

2023-04-05T10:47

2023-04-05T11:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Каждый третий учитель в Англии в возрасте 29 лет и моложе пропускает приемы пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование национального профсоюза образования (NEU). "Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает обеды и тратит меньше денег на еду, потому что зарплата не поспевает за ростом стоимости жизни, в то время как другие учителя устраиваются на вторую работу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате исследования было опрошено более 8 тысяч учителей государственных школ Англии: 34% учителей в возрасте 29 лет и моложе заявили, что вынуждены пропускать приемы пищи, "чтобы свести концы концами", каждый пятый учитель устроился на вторую работу. Более 10% молодых учителей заявили, что через два года планируют уйти из сферы образования из-за большой нагрузки и низкой оплаты труда, говорится в сообщении. Ранее члены британского национального профсоюза образования (NEU) отвергли предложенный властями план повышения зарплат и назначили новые забастовки на 27 апреля и 12 мая. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861651229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, англия, великобритания, россия