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Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения - РИА Новости, 05.04.2023
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11:52 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/akimovka-1863138469.html
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения - РИА Новости, 05.04.2023
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения
Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
происшествия
запорожская область
мелитополь
россия
владимир рогов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". Автомобиль Зубарева был взорван в центре Мелитополя в понедельник утром. СК РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь Зубарева. По данным следствия, для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.
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запорожская область
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происшествия, запорожская область, мелитополь, россия, владимир рогов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Владимир Рогов, Следственный комитет России (СК РФ)
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения

Рогов: экс-глава Акимовки Зубарев после покушения находится в крайне тяжелом состоянии

© Фото : Maksim Zubarev / TelegramМаксим Зубарев
Максим Зубарев - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Maksim Zubarev / Telegram
Максим Зубарев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Автомобиль Зубарева был взорван в центре Мелитополя в понедельник утром. СК РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь Зубарева. По данным следствия, для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ПроисшествияЗапорожская областьМелитопольРоссияВладимир РоговСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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