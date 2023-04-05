https://ria.ru/20230405/akimovka-1863138469.html
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения - РИА Новости, 05.04.2023
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения
Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
происшествия
запорожская область
мелитополь
россия
владимир рогов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". Автомобиль Зубарева был взорван в центре Мелитополя в понедельник утром. СК РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь Зубарева. По данным следствия, для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, мелитополь, россия, владимир рогов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Владимир Рогов, Следственный комитет России (СК РФ)
Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения
Рогов: экс-глава Акимовки Зубарев после покушения находится в крайне тяжелом состоянии