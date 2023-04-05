https://ria.ru/20230405/akimovka-1863138469.html

Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения

Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения - РИА Новости, 05.04.2023

Запорожские власти сообщили о состоянии экс-главы Акимовки после покушения

Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:52

2023-04-05T11:52

2023-04-05T11:52

происшествия

запорожская область

мелитополь

россия

владимир рогов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". Автомобиль Зубарева был взорван в центре Мелитополя в понедельник утром. СК РФ возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь Зубарева. По данным следствия, для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html

запорожская область

мелитополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, мелитополь, россия, владимир рогов, следственный комитет россии (ск рф)