https://ria.ru/20230405/afrika-1863245402.html

Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург

Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург - РИА Новости, 05.04.2023

Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:58

2023-04-05T15:58

2023-04-05T16:02

санкт-петербург

африка

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле. На церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами он напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита "Россия – Африка".

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

санкт-петербург

африка

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, африка, россия, владимир путин, в мире