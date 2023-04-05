Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург
Президент Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург в июле
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле.
На церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами он напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита "Россия – Африка".
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"Мы самым серьезным образом готовимся к этому важному мероприятию – разрабатывается насыщенная содержательная повестка дня саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форума. Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин.