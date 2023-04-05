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Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург - РИА Новости, 05.04.2023
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15:58 05.04.2023 (обновлено: 16:02 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/afrika-1863245402.html
Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург
Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург - РИА Новости, 05.04.2023
Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург
Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:58
2023-04-05T16:02
санкт-петербург
африка
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле. На церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами он напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита "Россия – Африка".
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санкт-петербург, африка, россия, владимир путин, в мире
Санкт-Петербург, Африка, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург

Президент Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург в июле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стан Африки на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле.
На церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами он напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита "Россия – Африка".
«
"Мы самым серьезным образом готовимся к этому важному мероприятию – разрабатывается насыщенная содержательная повестка дня саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форума. Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин.
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