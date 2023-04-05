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США хотят передать Украине танки Abrams до конца года - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html
США хотят передать Украине танки Abrams до конца года
США хотят передать Украине танки Abrams до конца года - РИА Новости, 05.04.2023
США хотят передать Украине танки Abrams до конца года
США рассчитывают поставить Украине танки Abrams до конца года, но обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось, заявила заместитель... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:49
2023-04-05T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США рассчитывают поставить Украине танки Abrams до конца года, но обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Обучение не началось… наша цель поставить их Украине до конца года", - сообщила она журналистам, отвечая на вопрос о сроках отправки танков Abrams на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон
США хотят передать Украине танки Abrams до конца года

Пентагон: США хотят передать Украине Abrams до конца года, но обучение ВСУ еще не началось

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США рассчитывают поставить Украине танки Abrams до конца года, но обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Обучение не началось… наша цель поставить их Украине до конца года", - сообщила она журналистам, отвечая на вопрос о сроках отправки танков Abrams на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОПентагон
 
 
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