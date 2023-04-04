https://ria.ru/20230404/zhizn-1862651602.html

Сто двадцать — не предел: Россия поможет продлить человечеству жизнь

Сто двадцать — не предел: Россия поможет продлить человечеству жизнь - РИА Новости, 04.04.2023

Сто двадцать — не предел: Россия поможет продлить человечеству жизнь

Уже в ближайшем будущем люди смогут жить дольше 120 лет, утверждают ученые. Как этого добиться и есть ли у современного человека шанс сравняться с допотопными... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T11:18

наука

россия

китай

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воз

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Уже в ближайшем будущем люди смогут жить дольше 120 лет, утверждают ученые. Как этого добиться и есть ли у современного человека шанс сравняться с допотопными патриархами — в материале РИА Новости."Грехи" сокращают жизньСогласно Ветхому Завету прямые потомки Адама по мужской линии до Всемирного потопа жили по несколько сотен лет (наибольший показатель — 969). Затем все изменилось. Возможно, потому что на здоровье людей сказались "скорость поражения природы", а также "первородный и личный грех", предположил член-корреспондент РАН, директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Александр Кудрявцев на конференции "Бог — Человек — Мир".Позже в интервью он уточнил, что долголетие допотопных патриархов нельзя считать научным фактом. Просто терминология и иллюстративный материал его доклада были подобраны специально для воцерковленной аудитории. Рассуждая об этом, ученый, по его словам, имел в виду прежде всего то, что некоторые "грехи", например, пьянство, негативно сказываются на генетике — и это уже научный факт.Жить стали вчетверо дольшеПо оценкам, в каменном веке средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет, в Древнем Риме — 30, в средневековой Европе — 40.Правда, на эти результаты сильно повлияла высокая младенческая смертность. Так, по подсчетам исследователей, если человек в палеолите не умирал в детстве (до 15 лет), то ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) у него была 54 года."ОПЖ больше всего увеличилась в течение последних двух столетий благодаря прогрессу в медицине, гигиене, питании и образовании, — говорит геронтолог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов. — Например, во Франции — с 45 лет в 1900-м до 82 в 2016-м. Похожая картина и в других развитых странах".Однако есть значительные различия между регионами, странами, этническими группами, полами и социально-экономическими классами. Так, в 2019-м средняя продолжительность жизни при рождении составляла 83 года в Японии, но лишь 53 — в Центрально-Африканской Республике."В некоторых странах или регионах темпы роста замедлились или даже снизились. Причины — эпидемии, войны, загрязнение окружающей среды, неблагоприятные социальные условия", — добавляет Гимранов.По данным Росстата, в России ОПЖ снизилась во время пандемии COVID-19, но в 2022-м поросла и достигла 72,8 года.Не больше 200 летВОЗ считает долгожителями тех, кому за 90. Однако предельный возможный возраст человека неизвестен. "Ученым сейчас понятно, что более 200 лет организм функционировать не в состоянии, но между 90 и 200 — довольно большой коридор", — отмечает врач-генетик, эксперт лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.На титул мирового рекордсмена-долгожителя претендует несколько человек. Француженка Джин Луиза Кальман ушла из жизни в 1997-м в возрасте 122 лет, но о дате ее рождения спорят.По мнению ученых, в ближайшие десятилетия рекорд могут побить. В статье, опубликованной 29 марта, специалисты из Университета Джорджии подсчитали, что смертность среди людей, родившихся с 1900-й по 1950-й, значительно снизилась по сравнению с предшественниками. И примерно к 2060-му кто-то из заставших первую половину ХХ века задаст новую возрастную планку.В 2021-м ученые из Института исследований старения Бака (Калифорния, США) представили математическую модель, по которой рассчитали предельный срок человеческой жизни: 150 лет. После этого организм полностью теряет способность противостоять болезням и травмам.Как продлить срокВ Японии приняли программу "Общество 5.0", которая действует до 2050-го. Одна из целей — поднять среднюю продолжительность жизни до 120 лет, рассказывает директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Александр Чулок.Долголетию способствует так называемая медицина четырех П: персонализация (индивидуальный подход), предикция (выявление предрасположенностей), превентивность (профилактика) и партисипативность (активное участие пациента). "Это повышает качество жизни общества: предотвращать болезнь всегда проще и дешевле, чем лечить", — подчеркивает Колесникова.Возможности предиктивной медицины расширяются за счет современных технологий. В частности для выявления опасных заболеваний применяют цифровые модели, обрабатывающие большое количество данных, и искусственный интеллект. Такие разработки есть и в России, уточняет Чулок.Другое важное направление — нейроинтерфейсы, напрямую связывающие мозг с компьютером. Их используют при реабилитации и для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, в том числе болезнями Паркинсона или Альцгеймера. Победа над этими недугами особенно важна в связи с ростом продолжительности жизни."Очень важный момент — на отдельной разработке далеко не уедешь. Нам нужны пакеты технологий, включающие в себя и распространение, и коммерциализацию, и исследования, и междисциплинарное взаимодействие", — перечисляет Чулок.Показателен пример КНР. "Там задались целью построить "зеленую цивилизацию" к тому же к 2050-му. Программа предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и создание климатически нейтральной, экологически безопасной экономики. А, как известно, Китай планирует — Китай сделает", — указывает экономист.Мир пересматривает отношение к старению. Теперь это не неизбежность, а скорее род недуга, поддающегося профилактике и даже лечению, добавляет эксперт. Одно из "лекарств" — правильное питание."Раз так, возникает совсем другой запрос к пищевой промышленности, к АПК, — говорит Чулок. — По самым скромным оценкам, рынок функциональных продуктов, поддерживающих и нейроактивность, и физическое состояние, к 2025-му достигнет 325 миллиардов долларов".По его словам, Россия с ее заделами в агропромышленном комплексе и богатой агроклиматической картой может внести значимую лепту в глобальную борьбу со старением.

https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

https://ria.ru/20230306/vidy-1855747714.html

https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html

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россия, китай, япония, российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат), воз, биология, долголетие, медицина