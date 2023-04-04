https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1862955907.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:17
2023-04-04T16:17
2023-04-04T16:17
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 12.54 по времени UTC (9.54 мск) в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи с населением 179 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1862815250.html
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2