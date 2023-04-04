Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео
Президент Украины Зеленский встретился с американской делегацией во главе с Помпео
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее издание Politico писало, что Помпео посетит Украину.
"Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты, встречи являются мощным сигналом поддержки украинцев", - написал Зеленский в своем Telegram-канале во вторник.
Зеленский во время встречи призвал бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь.
Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сфере строительства, сельского хозяйства, IT-технологий и других. Зеленский также акцентировал внимание на важности продолжения совместного развития оборонных технологий с учетом приобретенного Украиной военного опыта. Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.
Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в Telegram-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил процессами создания и продвижения раскольнической Православной церкви Украины.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.