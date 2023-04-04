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Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео - РИА Новости, 04.04.2023
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12:35 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862869223.html
Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео
Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео - РИА Новости, 04.04.2023
Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:35
2023-04-04T12:35
в мире
сша
украина
майк помпео
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Ранее издание Politico писало, что Помпео посетит Украину. "Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты, встречи являются мощным сигналом поддержки украинцев", - написал Зеленский в своем Telegram-канале во вторник. Зеленский во время встречи призвал бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь. Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сфере строительства, сельского хозяйства, IT-технологий и других. Зеленский также акцентировал внимание на важности продолжения совместного развития оборонных технологий с учетом приобретенного Украиной военного опыта. Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в Telegram-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил процессами создания и продвижения раскольнической Православной церкви Украины. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862750803.html
https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html
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в мире, сша, украина, майк помпео, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Майк Помпео, Владимир Зеленский
Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео

Президент Украины Зеленский встретился с американской делегацией во главе с Помпео

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее издание Politico писало, что Помпео посетит Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 19:14
"Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты, встречи являются мощным сигналом поддержки украинцев", - написал Зеленский в своем Telegram-канале во вторник.
Зеленский во время встречи призвал бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь.
Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сфере строительства, сельского хозяйства, IT-технологий и других. Зеленский также акцентировал внимание на важности продолжения совместного развития оборонных технологий с учетом приобретенного Украиной военного опыта. Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.
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3 апреля, 19:11
Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в Telegram-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил процессами создания и продвижения раскольнической Православной церкви Украины.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Вчера, 08:03
 
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