https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862869223.html

Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео

Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео - РИА Новости, 04.04.2023

Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:35

2023-04-04T12:35

2023-04-04T12:35

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майк помпео

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с делегацией американских бизнесменов, политиков и представителей благотворительных организаций, которую возглавил экс-госсекретарь США Майк Помпео. Ранее издание Politico писало, что Помпео посетит Украину. "Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты, встречи являются мощным сигналом поддержки украинцев", - написал Зеленский в своем Telegram-канале во вторник. Зеленский во время встречи призвал бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь. Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сфере строительства, сельского хозяйства, IT-технологий и других. Зеленский также акцентировал внимание на важности продолжения совместного развития оборонных технологий с учетом приобретенного Украиной военного опыта. Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию. Союз православных журналистов подтвердил приезд Помпео. В сообщении союза в Telegram-канале говорится, что "в Киев прибыл Майк Помпео, куратор и пиарщик проекта ПЦУ из госдепа". По данным союза, он руководил процессами создания и продвижения раскольнической Православной церкви Украины. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.

https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862750803.html

https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, майк помпео, владимир зеленский