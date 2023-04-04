https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html

"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б"

"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б" - РИА Новости, 04.04.2023

"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б"

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:03

2023-04-04T08:03

2023-04-04T11:41

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану "Б" — бежать из страны. Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что если российская армия не уйдет с территорий, которые Украина считает своими, то ее уничтожат. В то же время ранее он признал, что Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, поставки которого ожидаются с Запада. "Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать", — сказал Рогов. По его словам, заявления Зеленского напоминают старый анекдот про спортсмена и хулигана. По его словам, мораль анекдота проста: иногда люди в своих высказываниях пытаются вместить куда больше содержания, чем оно в себя включает. "Вот так и Зеленский, теряя контроль за очередным городом, занимается аутотренингом и попыткой убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьезен. Но мы знаем об их планах и готовы к встрече", — сказал Рогов.

https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов