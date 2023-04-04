https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html
"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б"
"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б" - РИА Новости, 04.04.2023
"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б"
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:03
2023-04-04T08:03
2023-04-04T11:41
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану "Б" — бежать из страны. Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что если российская армия не уйдет с территорий, которые Украина считает своими, то ее уничтожат. В то же время ранее он признал, что Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, поставки которого ожидаются с Запада. "Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать", — сказал Рогов. По его словам, заявления Зеленского напоминают старый анекдот про спортсмена и хулигана. По его словам, мораль анекдота проста: иногда люди в своих высказываниях пытаются вместить куда больше содержания, чем оно в себя включает. "Вот так и Зеленский, теряя контроль за очередным городом, занимается аутотренингом и попыткой убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьезен. Но мы знаем об их планах и готовы к встрече", — сказал Рогов.
https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
"От слова бежать": Зеленского призвали готовить план "Б"
Рогов рекомендовал Зеленскому не надеяться на контрнаступление и бежать с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану "Б" — бежать из страны.
Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что если российская армия не уйдет с территорий, которые Украина
считает своими, то ее уничтожат. В то же время ранее он признал, что Украина пока не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения, поставки которого ожидаются с Запада.
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"Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать", — сказал Рогов.
По его словам, заявления Зеленского напоминают старый анекдот про спортсмена и хулигана.
«
"Щуплый хулиган-наркоман задирается к спортсмену, который дает ему сильную оплеуху. Хулиган с грозным видом говорит, мол, давай извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился", — рассказал Рогов.
По его словам, мораль анекдота проста: иногда люди в своих высказываниях пытаются вместить куда больше содержания, чем оно в себя включает.
"Вот так и Зеленский, теряя контроль за очередным городом, занимается аутотренингом и попыткой убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьезен. Но мы знаем об их планах и готовы к встрече", — сказал Рогов.
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