https://ria.ru/20230404/zavod-1862929488.html
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино - РИА Новости, 04.04.2023
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино
Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:26
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Предприятие будет производить мясную продукцию объемом более 1,2 тысячи тонн в год. Объем предполагаемых инвестиций составит 1,5-2 миллиарда рублей. Реализовать проект планируется к началу 2025 года, уточняется в сообщении."На заводе будут производить сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, паштеты. Выйти на полную производственную мощность планируется в течение 20 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство нового предприятия позволит создать в регионе 300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.
https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862925687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лыткарино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Лыткарино, Московская область (Подмосковье)