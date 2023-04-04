https://ria.ru/20230404/zavod-1862929488.html

Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино

Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино - РИА Новости, 04.04.2023

Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино

Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:26

2023-04-04T15:26

2023-04-04T15:26

новости подмосковья

лыткарино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Предприятие будет производить мясную продукцию объемом более 1,2 тысячи тонн в год. Объем предполагаемых инвестиций составит 1,5-2 миллиарда рублей. Реализовать проект планируется к началу 2025 года, уточняется в сообщении."На заводе будут производить сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, паштеты. Выйти на полную производственную мощность планируется в течение 20 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство нового предприятия позволит создать в регионе 300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.

https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862925687.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

лыткарино, московская область (подмосковье)