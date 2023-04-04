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Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:26 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zavod-1862929488.html
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино - РИА Новости, 04.04.2023
Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино
Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:26
2023-04-04T15:26
новости подмосковья
лыткарино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Предприятие будет производить мясную продукцию объемом более 1,2 тысячи тонн в год. Объем предполагаемых инвестиций составит 1,5-2 миллиарда рублей. Реализовать проект планируется к началу 2025 года, уточняется в сообщении."На заводе будут производить сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, паштеты. Выйти на полную производственную мощность планируется в течение 20 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство нового предприятия позволит создать в регионе 300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.
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лыткарино
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Артем Смирнов
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лыткарино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Лыткарино, Московская область (Подмосковье)

Мясоперерабатывающий завод построят в подмосковном Лыткарино

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода реализуют на территории индустриального парка "Лыткарино" в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Предприятие будет производить мясную продукцию объемом более 1,2 тысячи тонн в год. Объем предполагаемых инвестиций составит 1,5-2 миллиарда рублей. Реализовать проект планируется к началу 2025 года, уточняется в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Губернатор Подмосковья: ситуация в промышленности региона стабильная
Вчера, 15:13
"На заводе будут производить сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, паштеты. Выйти на полную производственную мощность планируется в течение 20 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство нового предприятия позволит создать в регионе 300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.
 
Новости ПодмосковьяЛыткариноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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