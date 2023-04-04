https://ria.ru/20230404/zarplaty-1862903639.html

Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат

Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат - РИА Новости, 04.04.2023

Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат

Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:05

2023-04-04T14:05

2023-04-04T14:05

россия

владимир путин

экономика

зарплаты

безработица

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. "Это (минимальный уровень безработицы - ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", - сказал Путин во время общения с рабочими "Тулажелдормаш". Он напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%. "Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры - это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230404/rossiya-1862880655.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика, зарплаты, безработица