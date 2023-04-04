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Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат - РИА Новости, 04.04.2023
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14:05 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zarplaty-1862903639.html
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
россия
владимир путин
экономика
зарплаты
безработица
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. "Это (минимальный уровень безработицы - ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", - сказал Путин во время общения с рабочими "Тулажелдормаш". Он напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%. "Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры - это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", - подчеркнул глава государства.
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россия, владимир путин, экономика, зарплаты, безработица
Россия, Владимир Путин, Экономика, Зарплаты, Безработица
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат

Путин назвал минимальный уровень безработицы одним из факторов повышения уровня зарплат

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин.
"Это (минимальный уровень безработицы - ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", - сказал Путин во время общения с рабочими "Тулажелдормаш".
Он напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%.
"Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры - это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода Тулажелдормаш - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаЗарплатыБезработица
 
 
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