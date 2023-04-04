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Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
россия
владимир путин
экономика
зарплаты
безработица
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин. "Это (минимальный уровень безработицы - ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", - сказал Путин во время общения с рабочими "Тулажелдормаш". Он напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%. "Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры - это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862880655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика, зарплаты, безработица
Россия, Владимир Путин, Экономика, Зарплаты, Безработица
Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Путин назвал минимальный уровень безработицы одним из факторов повышения уровня зарплат
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный уровень безработицы - это один из факторов, который должен толкать повышение уровня заработной платы работников, заявил президент РФ владимир Путин.
"Это (минимальный уровень безработицы - ред.) тоже один из факторов, который должен толкать вверх повышение уровня заработной платы. Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы", - сказал Путин во время общения с рабочими "Тулажелдормаш".
Он напомнил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%.
"Уровень заработной платы он всё-таки не должен превышать уровень производительности труда. Хорошо квалифицированные кадры - это залог высокой производительности труда. Поэтому очень важный, можно сказать, ключевой вопрос", - подчеркнул глава государства.
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