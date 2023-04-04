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Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
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12:00 04.04.2023 (обновлено: 14:14 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/zarplata-1862856936.html
Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин
Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин
Реальная зарплата в России вырастет на три-пять процентов в этом году, сообщил Владимир Путин, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Реальная зарплата в России вырастет на три-пять процентов в этом году, сообщил Владимир Путин, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш".Он уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от трех до пяти процентов, а реальные располагаемые доходы населения — на два-три процента.В конце марта глава государства на совещании с членами правительства указывал, что инфляция по итогам 2023 года в России может опуститься ниже четырех процентов, что ускорит рост реальных доходов граждан.Тогда Путин обратил внимание, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции, чтобы динамика внутреннего спроса соответствовала ориентирам Банка России.
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Путин о росте зарплат и доходов населения
Путин о росте зарплат и доходов населения
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин

Президент России Путин анонсировал рост реальной зарплаты в этом году на 3-5 процентов

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Реальная зарплата в России вырастет на три-пять процентов в этом году, сообщил Владимир Путин, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш".
«

"За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону", — сказал президент.

Он уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от трех до пяти процентов, а реальные располагаемые доходы населения — на два-три процента.
«

"Цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — сказал Путин.

В конце марта глава государства на совещании с членами правительства указывал, что инфляция по итогам 2023 года в России может опуститься ниже четырех процентов, что ускорит рост реальных доходов граждан.
Тогда Путин обратил внимание, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции, чтобы динамика внутреннего спроса соответствовала ориентирам Банка России.
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