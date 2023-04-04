https://ria.ru/20230404/zarplata-1862856936.html

Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин

Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023

Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин

Реальная зарплата в России вырастет на три-пять процентов в этом году, сообщил Владимир Путин, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:00

2023-04-04T12:00

2023-04-04T14:14

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Реальная зарплата в России вырастет на три-пять процентов в этом году, сообщил Владимир Путин, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш".Он уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от трех до пяти процентов, а реальные располагаемые доходы населения — на два-три процента.В конце марта глава государства на совещании с членами правительства указывал, что инфляция по итогам 2023 года в России может опуститься ниже четырех процентов, что ускорит рост реальных доходов граждан.Тогда Путин обратил внимание, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции, чтобы динамика внутреннего спроса соответствовала ориентирам Банка России.

https://realty.ria.ru/20230404/zhkkh-1862857531.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин