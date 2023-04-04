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В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор - РИА Новости, 04.04.2023
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16:21 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор - РИА Новости, 04.04.2023
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор
Управляющая компания перекрасила желто-синий забор у многоквартирного жилого дома в городе Чебаркуль Челябинской области после того, как жительница пожаловалась РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:21
2023-04-04T16:21
челябинская область
чебаркуль
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Управляющая компания перекрасила желто-синий забор у многоквартирного жилого дома в городе Чебаркуль Челябинской области после того, как жительница пожаловалась на то, что он напоминает флаг Украины, сообщила РИА Новости старший мастер ООО "Сфера", которое обслуживает данный дом, Наталья Кеся. По данным компании, забор у многоквартирного жилого дома №52 по улице Каширина был покрашен жителями в желто-голубой цвет еще 2 года назад. "В итоге через 2 года… женщина решила подать заявление в полицию, заявив, что этот цвет напоминает ей флаг Украины. Тогда не было войны. И это обычный цвет, он же не запрещен – у нас и церковь такого цвета. Что ей не понравилось – непонятно… Сейчас его уже перекрасили – там есть и красный, и зеленый, и синий. Желтого там точно нет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что женщина также высказывала претензии из-за цвета своей соседке, которая участвовала в покраске забора. В пресс-службе администрации города Чебаркуль РИА Новости пояснили, что участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" провел беседу с участниками конфликта. "В результате выяснилось, что умысла при окрашивании забора не было. Покраска осуществлялась теми материалами, которые были в наличии. В настоящее время во избежание эскалации ситуации, учитывая мнение других жителей, принято решение перекрасить забор в один цвет", - сообщили в горадминистрации.
https://ria.ru/20230223/posolstvo-1854002010.html
https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html
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челябинская область, чебаркуль, происшествия
Челябинская область, Чебаркуль, Происшествия
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор

Желто-синий забор у дома в челябинском Чебаркуле перекрасили после жалобы жительницы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлагоустройство
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Управляющая компания перекрасила желто-синий забор у многоквартирного жилого дома в городе Чебаркуль Челябинской области после того, как жительница пожаловалась на то, что он напоминает флаг Украины, сообщила РИА Новости старший мастер ООО "Сфера", которое обслуживает данный дом, Наталья Кеся.
По данным компании, забор у многоквартирного жилого дома №52 по улице Каширина был покрашен жителями в желто-голубой цвет еще 2 года назад.
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"В итоге через 2 года… женщина решила подать заявление в полицию, заявив, что этот цвет напоминает ей флаг Украины. Тогда не было войны. И это обычный цвет, он же не запрещен – у нас и церковь такого цвета. Что ей не понравилось – непонятно… Сейчас его уже перекрасили – там есть и красный, и зеленый, и синий. Желтого там точно нет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что женщина также высказывала претензии из-за цвета своей соседке, которая участвовала в покраске забора.
В пресс-службе администрации города Чебаркуль РИА Новости пояснили, что участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" провел беседу с участниками конфликта. "В результате выяснилось, что умысла при окрашивании забора не было. Покраска осуществлялась теми материалами, которые были в наличии. В настоящее время во избежание эскалации ситуации, учитывая мнение других жителей, принято решение перекрасить забор в один цвет", - сообщили в горадминистрации.
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