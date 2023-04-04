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Россия предложила ЮНЕСКО оценить действия Украины против УПЦ в Лавре

Россия предложила ЮНЕСКО оценить действия Украины против УПЦ в Лавре - РИА Новости, 04.04.2023

Россия предложила ЮНЕСКО оценить действия Украины против УПЦ в Лавре

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО предложило генеральному директору организации Одри Азуле, прибывшей в понедельник в Киев, посетить... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:37

2023-04-04T01:37

2023-04-04T01:44

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одри азуле

владимир зеленский

александр ткаченко (протоиерей)

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО предложило генеральному директору организации Одри Азуле, прибывшей в понедельник в Киев, посетить Киево-Печерскую лавру, чтобы оценить действия Украины в отношении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Постпредство в связи с визитом Азуле в Киев, где она посетила Софийский собор, задается вопросом, поднимала ли гендиректор перед официальными лицами Украины вопрос грубого попрания прав граждан на свободу мысли, совести и вероисповедания, гарантированных основополагающими документами ООН. "Предлагаем гендиректору ЮНЕСКО также посетить Киево-Печерскую лавру, откуда режим Владимира Зеленского выгоняет монахов УПЦ, а также посмотреть видеозапись сожжения Корана украинскими военнослужащими в преддверии священного месяца Рамадан. Это даст возможность госпоже Одри Азуле собственными глазами увидеть, кто угрожает историческому наследию и культуре Украины, препятствуя реализации основополагающих прав верующих и разжигая ненависть в многонациональной и многоконфессиональной стране", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства. Постпредство рассчитывает, что гендиректор ЮНЕСКО в соответствии со своим статусом потребует от Киева неукоснительного соблюдения взятых на себя международных обязательств. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую "Православную церковь Украины". Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/lavra-1862787055.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862770840.html

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