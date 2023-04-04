https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару

СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару

Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T06:51

2023-04-04T06:51

2023-04-04T10:51

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ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, пишет издание South China Morning Post. Ранее заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заявил, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество в сфере продуктов питания и полезных ископаемых. Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что "Китай использует свои торговые преимущества для продвижения использования своей валюты с крупными торговыми партнерами, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе". Китай, как отмечает издание, также лоббирует использование юаня в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока, что представляет собой "потенциальный вызов нефтедоллару". Пекин также заинтересован в расширении торговых и финансовых операций в национальных валютах со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уже заключил соглашения о расчетах в национальных валютах с некоторыми странами — членами АСЕАН, такими как Индонезия, Вьетнам и Камбоджа. В то же время газета подчеркивает, что экспансия юаня сдерживается тем фактором, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Китай осуществляет строгий контроль за движением капитала. В настоящее время на юань приходится лишь 2,19 процента мировых платежей, 3,5 процента мировых валютных операций, 2,69 процента резервов центральных банков. Бразилия и Китай ранее объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях. Как заявила ранее секретарь по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяна Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества. Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html

https://ria.ru/20230306/fnb-1856222217.html

китай

сша

бразилия

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китай, сша, бразилия, владимир путин, в мире