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СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару - РИА Новости, 04.04.2023
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06:51 04.04.2023 (обновлено: 10:51 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html
СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару
СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару
Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:51
2023-04-04T10:51
китай
сша
бразилия
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, пишет издание South China Morning Post. Ранее заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заявил, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество в сфере продуктов питания и полезных ископаемых. Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что "Китай использует свои торговые преимущества для продвижения использования своей валюты с крупными торговыми партнерами, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе". Китай, как отмечает издание, также лоббирует использование юаня в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока, что представляет собой "потенциальный вызов нефтедоллару". Пекин также заинтересован в расширении торговых и финансовых операций в национальных валютах со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уже заключил соглашения о расчетах в национальных валютах с некоторыми странами — членами АСЕАН, такими как Индонезия, Вьетнам и Камбоджа. В то же время газета подчеркивает, что экспансия юаня сдерживается тем фактором, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Китай осуществляет строгий контроль за движением капитала. В настоящее время на юань приходится лишь 2,19 процента мировых платежей, 3,5 процента мировых валютных операций, 2,69 процента резервов центральных банков. Бразилия и Китай ранее объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях. Как заявила ранее секретарь по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяна Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества. Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
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китай, сша, бразилия, владимир путин, в мире
Китай, США, Бразилия, Владимир Путин, В мире
СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару

SCMP: Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

© AFP 2023 / JOHANNES EISELEПересчета банкнот в 100 юаней в банке
Пересчета банкнот в 100 юаней в банке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE
Пересчета банкнот в 100 юаней в банке. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, пишет издание South China Morning Post.
Ранее заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заявил, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество в сфере продуктов питания и полезных ископаемых.
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой
21 марта, 17:27
Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что "Китай использует свои торговые преимущества для продвижения использования своей валюты с крупными торговыми партнерами, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе".
«

"Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах США в качестве посредника, является одним из многих способов, которыми Пекин планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое удушение Китая со стороны Вашингтона", — пишет газета.

Китай, как отмечает издание, также лоббирует использование юаня в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока, что представляет собой "потенциальный вызов нефтедоллару". Пекин также заинтересован в расширении торговых и финансовых операций в национальных валютах со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уже заключил соглашения о расчетах в национальных валютах с некоторыми странами — членами АСЕАН, такими как Индонезия, Вьетнам и Камбоджа.
В то же время газета подчеркивает, что экспансия юаня сдерживается тем фактором, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Китай осуществляет строгий контроль за движением капитала. В настоящее время на юань приходится лишь 2,19 процента мировых платежей, 3,5 процента мировых валютных операций, 2,69 процента резервов центральных банков.
Бразилия и Китай ранее объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.
Как заявила ранее секретарь по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяна Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества.
Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Минфин в феврале продал 7,4 миллиарда юаней и 12 тонн золота из ФНБ
6 марта, 18:47
 
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