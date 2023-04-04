https://ria.ru/20230404/yazyk-1862876268.html

Эвакуированные дети могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова

Эвакуированные дети могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 04.04.2023

Эвакуированные дети могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова

Эвакуированные дети могут изучать украинский язык при желании, если образовательное учреждение может предоставить такую возможность, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:51

2023-04-04T12:51

2023-04-04T12:51

россия

донбасс

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эвакуированные дети могут изучать украинский язык при желании, если образовательное учреждение может предоставить такую возможность, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Государственный язык у нас русский и, конечно, главный язык, который они будут изучать – это русский. Но у них есть возможность по национальному признаку выбрать украинский язык, и если образовательное учреждение располагает такой возможностью, то, конечно, ребенок может дальше обучаться и украинскому языку", - ответила Львова-Белова журналистам на вопрос, какие у прибывших из Донбасса детей есть возможности, чтобы продолжать изучение украинского языка, так как для многих он является родным.

https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, мария львова-белова, общество