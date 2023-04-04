https://ria.ru/20230404/yazva-1862975967.html
Россельхознадзор не видит угрозы распространения сибирской язвы в России
Россельхознадзор не видит угрозы распространения сибирской язвы в России - РИА Новости, 04.04.2023
Россельхознадзор не видит угрозы распространения сибирской язвы в России
Угроза распространения сибирской язвы в РФ отсутствует, все редкие случаи быстро купируются, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:05
2023-04-04T17:05
2023-04-04T17:05
здоровье - общество
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Угроза распространения сибирской язвы в РФ отсутствует, все редкие случаи быстро купируются, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт по итогам коллегии ведомства. "Распространиться (сибирская язва - ред.) не может, потому что все равно купируем быстро", - сообщил Данкверт. В целом он не считает, что это заболевание надо ставить "в категорию того, что может распространиться", поскольку сама по себе эта болезнь известная. А возникают такие ситуации из-за того, что владельцы животных не показывают свой скот ветврачам, добавил он. В конце марта житель деревни Старое Акташево Цивильского района Чувашии в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему быка, зараженного сибирской язвой. При разделке туши произошло заражение людей. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Навоз, корма и весь инвентарь в личном хозяйстве в деревне, где жил зараженный сибирской язвой бык, были сожжены.
https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html
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здоровье - общество, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор не видит угрозы распространения сибирской язвы в России
Глава Россельхознадзора Данкверт: угроза распространения сибирской язвы отсутствует