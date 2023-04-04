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В России в пять раз вырос спрос на смартфоны Xiaomi - РИА Новости, 04.04.2023
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03:18 04.04.2023 (обновлено: 10:13 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/xiaomi-1862792425.html
В России в пять раз вырос спрос на смартфоны Xiaomi
В России в пять раз вырос спрос на смартфоны Xiaomi - РИА Новости, 04.04.2023
В России в пять раз вырос спрос на смартфоны Xiaomi
Интерес к новым смартфонам Xiaomi 13 в России оказался в разы больше, чем к предыдущим моделям — спрос на этапе предзаказа был выше в четыре раза, а в первые... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:18
2023-04-04T10:13
экономика
технологии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Интерес к новым смартфонам Xiaomi 13 в России оказался в разы больше, чем к предыдущим моделям — спрос на этапе предзаказа был выше в четыре раза, а в первые дни продаж — в пять, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры и представители отрасли. "В наших сетях &lt;...&gt; спрос на флагманы Xiaomi 13 на этапе предзаказа оказался вчетверо выше по сравнению с предыдущей линейкой. &lt;...&gt; Открытые продажи девайсов начались в конце прошлой недели. Российские покупатели оценили удачные по дизайну и техническим характеристикам смартфоны, включая профессиональную оптику и процессор", — рассказали в группе "М. Видео-Эльдорадо". При этом возможность оформить предзаказ была доступна с 20 по 29 марта. В "Мегафоне" подтвердили возросший интерес к данным устройствам. "Мы открыли продажи Xiaomi 13 и 13 Pro в нашей розничной сети 30 марта. Продажи новинок в пять раз выше, чем Xiaomi 12 и 12 Pro за первые четыре дня продаж в 2022 году", — пояснили там. В "Билайне" сообщили, что также фиксируют интерес к новинкам, однако раскрыть более подробные данные компания будет готова только в конце апреля. По мнению генерального директор TelecomDaily Дениса Кускова, такая динамика обусловлена позиционированием компании в стране и техническими характеристиками устройств. "Связано это с тем, что Xiaomi целенаправленно на протяжении всего времени работает в России: обеспечивает прямые поставки, гарантийный ремонт. Технические характеристики смартфонов на сегодняшний момент являются одними из лучших в мире", — пояснил он. Ранее, в конце февраля, в "М. Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в 2022 году лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, третьим стал Samsung, четвертым — Apple.
https://ria.ru/20230225/tekhnika-1854384554.html
https://ria.ru/20230323/smartfon-1860232382.html
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экономика, технологии, россия, денис кусков, мегафон, билайн, мтс
Экономика, Технологии, Россия, Денис Кусков, Мегафон, Билайн, МТС
В России в пять раз вырос спрос на смартфоны Xiaomi

Спрос на новый смартфон Xiaomi 13 в России в пять раз превысил интерес к прошлым моделям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСмартфон компании Xiaomi
Смартфон компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Смартфон компании Xiaomi. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Интерес к новым смартфонам Xiaomi 13 в России оказался в разы больше, чем к предыдущим моделям — спрос на этапе предзаказа был выше в четыре раза, а в первые дни продаж — в пять, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры и представители отрасли.
"В наших сетях <...> спрос на флагманы Xiaomi 13 на этапе предзаказа оказался вчетверо выше по сравнению с предыдущей линейкой. <...> Открытые продажи девайсов начались в конце прошлой недели. Российские покупатели оценили удачные по дизайну и техническим характеристикам смартфоны, включая профессиональную оптику и процессор", — рассказали в группе "М. Видео-Эльдорадо". При этом возможность оформить предзаказ была доступна с 20 по 29 марта.
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В "Мегафоне" подтвердили возросший интерес к данным устройствам. "Мы открыли продажи Xiaomi 13 и 13 Pro в нашей розничной сети 30 марта. Продажи новинок в пять раз выше, чем Xiaomi 12 и 12 Pro за первые четыре дня продаж в 2022 году", — пояснили там. В "Билайне" сообщили, что также фиксируют интерес к новинкам, однако раскрыть более подробные данные компания будет готова только в конце апреля.
«

"Мы продали первую партию новых Xiaomi 13 за два дня после запуска предзаказа. Интерес к серии Xiaomi 13 в среднем выше в пять раз по сравнению с предзаказами на предыдущие флагманы бренда за аналогичный период времени", — прокомментировали РИА Новости в МТС.

По мнению генерального директор TelecomDaily Дениса Кускова, такая динамика обусловлена позиционированием компании в стране и техническими характеристиками устройств. "Связано это с тем, что Xiaomi целенаправленно на протяжении всего времени работает в России: обеспечивает прямые поставки, гарантийный ремонт. Технические характеристики смартфонов на сегодняшний момент являются одними из лучших в мире", — пояснил он.
Ранее, в конце февраля, в "М. Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в 2022 году лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, третьим стал Samsung, четвертым — Apple.
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