https://ria.ru/20230404/vzyatka-1863018770.html
Суд дал восемь лет колонии экс-главе Новочеркасска по делу о взятке
Суд дал восемь лет колонии экс-главе Новочеркасска по делу о взятке - РИА Новости, 04.04.2023
Суд дал восемь лет колонии экс-главе Новочеркасска по делу о взятке
Ростовский областной суд приговорил бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщил РИА РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:01
2023-04-04T20:01
2023-04-04T20:01
происшествия
игорь зюзин
новочеркасск
ростовский областной суд
россия
ростовская область
взятка
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд приговорил бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда. "В судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено дело в отношении Зюзина. Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал он. Как сообщало следствие, Зюзину дали взятку, когда он был мэром города Зверево Ростовской области: в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной получили от директора строительной организации более 2,6 миллиона рублей - в частности, за контракты по благоустройству общественных территорий в городе, принятие работ и их своевременную оплату. Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области задержали Зюзина в октябре 2019 года, когда он занимал пост главы администрации Новочеркасска. Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Позже Зюзин был уволен с поста по собственному желанию. Порошину приговорили к длительному сроку лишения свободы. В апреле 2021 года Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в 4,5 миллиона рублей, однако с учетом его содержания под стражей смягчил приговор до 3 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд запретил ему занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор обжаловали обе стороны процесса. Ростовский областной суд подтвердил данный приговор. Позже, как пояснил источник РИА Новости, приговор был обжалован в кассационной инстанции, которая в январе 2022 года отменила решение районного суда и направила дело в Ростовский областной суд на новое рассмотрение. В июне того же года областной суд вновь подтвердил вынесенный Зюзину приговор, а кассационный суд снова его отменил, направив на новое рассмотрение в ином составе суда. В ходе нового рассмотрения приговор был отменен и Зюзину назначено 8 лет колонии.
https://ria.ru/20230404/vzyatka-1862997033.html
https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь зюзин, новочеркасск, ростовский областной суд, россия, ростовская область, взятка
Происшествия, Игорь Зюзин, Новочеркасск, Ростовский областной суд, Россия, Ростовская область, Взятка
Суд дал восемь лет колонии экс-главе Новочеркасска по делу о взятке
Ростовский суд дал восемь лет колонии экс-главе Новочеркасска Зюзину по делу о взятке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд приговорил бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.
"В судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено дело в отношении Зюзина. Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.
Экс-глава района в Ростовской области получила девять лет за взятку
Как сообщало следствие, Зюзину дали взятку, когда он был мэром города Зверево Ростовской области: в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной получили от директора строительной организации более 2,6 миллиона рублей - в частности, за контракты по благоустройству общественных территорий в городе, принятие работ и их своевременную оплату.
Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области задержали Зюзина в октябре 2019 года, когда он занимал пост главы администрации Новочеркасска. Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Позже Зюзин был уволен с поста по собственному желанию. Порошину приговорили к длительному сроку лишения свободы.
В апреле 2021 года Октябрьский районный суд приговорил Зюзина к штрафу в 4,5 миллиона рублей, однако с учетом его содержания под стражей смягчил приговор до 3 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд запретил ему занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор обжаловали обе стороны процесса. Ростовский областной суд подтвердил данный приговор.
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Позже, как пояснил источник РИА Новости, приговор был обжалован в кассационной инстанции, которая в январе 2022 года отменила решение районного суда и направила дело в Ростовский областной суд
на новое рассмотрение.
В июне того же года областной суд вновь подтвердил вынесенный Зюзину приговор, а кассационный суд снова его отменил, направив на новое рассмотрение в ином составе суда. В ходе нового рассмотрения приговор был отменен и Зюзину назначено 8 лет колонии.
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