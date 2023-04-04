https://ria.ru/20230404/vystavka-1862758282.html

Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее

Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее - РИА Новости, 04.04.2023

Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:00

2023-04-04T09:00

2023-04-04T10:54

культура

рембрандт

жоан миро

казимир малевич

политехнический музей

российский еврейский музей толерантности

музеи

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862647999_0:380:2964:2047_1920x0_80_0_0_797b8b7e1223cbab19a6387c7e531d22.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим музеем. Проект ориентирован на семейное посещение. Ирина Дворецкая, директор Детского Центра Еврейского музея и Центра толерантности, отметила, что даже полотна на выставке висят ниже, чем обычно – специально для того, чтобы их в деталях могли рассмотреть юные посетители.Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии, биомеханике. Выставка начинается с комнаты, интерьер которой воспроизводит известную гравюру Рембрандта "Фауст".В каждом зале интерактивные объекты соседствуют с произведениями классиков – всего здесь собрано 80 художественных произведений, среди них — работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Питера Брейгеля Младшего, Жоржа Сера, Жоана Миро, Казимира Малевича. Они предоставлены крупнейшими российскими музеями, среди которых Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также частными галереями и коллекционерами.В одном зале биологии представлена игра Fish Making — цифровой аквариум на всю стену. Каждый гость может раскрасить лежащих на столах бумажных рыб и креветок и с помощью сканера оживить их, запустив туда. Морские обитатели — копии изображенных на картинах Хокусая и Арчимбольдо.Другой зал биологии "пророс" инсталляцией в виде гигантских цветов, он дополнен звуками фауны и картинами, которые позволяют в мельчайших подробностях рассмотреть спил дерева или срез растения. В зал географии можно побыть внутри карты со всеми ее широтами. А раздел физики позволит гостям оказаться в буквально перевернутом пространстве.Последний отдел выставки выполнен в черных тонах и посвящен изучению погоды. Здесь картины Левитана и Брейгеля-младшего соседствуют с современным арт-объектом "Облака" – шаром, в котором транслируются виды грозы, облаков и дождя.Выставка продлится до 2 июля 2023 года. Она проходит в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий.

https://ria.ru/20230403/knigi-1862719681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

рембрандт, жоан миро, казимир малевич, политехнический музей, российский еврейский музей толерантности, музеи, наука, куда сходить , что посмотреть