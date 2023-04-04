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Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее - РИА Новости, 04.04.2023
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Культура
 
09:00 04.04.2023 (обновлено: 10:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862758282.html
Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее
Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее - РИА Новости, 04.04.2023
Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:00
2023-04-04T10:54
культура
рембрандт
жоан миро
казимир малевич
политехнический музей
российский еврейский музей толерантности
музеи
наука
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим музеем. Проект ориентирован на семейное посещение. Ирина Дворецкая, директор Детского Центра Еврейского музея и Центра толерантности, отметила, что даже полотна на выставке висят ниже, чем обычно – специально для того, чтобы их в деталях могли рассмотреть юные посетители.Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии, биомеханике. Выставка начинается с комнаты, интерьер которой воспроизводит известную гравюру Рембрандта "Фауст".В каждом зале интерактивные объекты соседствуют с произведениями классиков – всего здесь собрано 80 художественных произведений, среди них — работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Питера Брейгеля Младшего, Жоржа Сера, Жоана Миро, Казимира Малевича. Они предоставлены крупнейшими российскими музеями, среди которых Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также частными галереями и коллекционерами.В одном зале биологии представлена игра Fish Making — цифровой аквариум на всю стену. Каждый гость может раскрасить лежащих на столах бумажных рыб и креветок и с помощью сканера оживить их, запустив туда. Морские обитатели — копии изображенных на картинах Хокусая и Арчимбольдо.Другой зал биологии "пророс" инсталляцией в виде гигантских цветов, он дополнен звуками фауны и картинами, которые позволяют в мельчайших подробностях рассмотреть спил дерева или срез растения. В зал географии можно побыть внутри карты со всеми ее широтами. А раздел физики позволит гостям оказаться в буквально перевернутом пространстве.Последний отдел выставки выполнен в черных тонах и посвящен изучению погоды. Здесь картины Левитана и Брейгеля-младшего соседствуют с современным арт-объектом "Облака" – шаром, в котором транслируются виды грозы, облаков и дождя.Выставка продлится до 2 июля 2023 года. Она проходит в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий.
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рембрандт, жоан миро, казимир малевич, политехнический музей, российский еврейский музей толерантности, музеи, наука, куда сходить , что посмотреть
Культура, Рембрандт, Жоан Миро, Казимир Малевич, Политехнический музей, Российский еврейский музей толерантности, Музеи, Наука, куда сходить , что посмотреть
Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее

В Еврейском музее открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Экспонат выставки На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим музеем.
Проект ориентирован на семейное посещение. Ирина Дворецкая, директор Детского Центра Еврейского музея и Центра толерантности, отметила, что даже полотна на выставке висят ниже, чем обычно – специально для того, чтобы их в деталях могли рассмотреть юные посетители.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетительница на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии, биомеханике. Выставка начинается с комнаты, интерьер которой воспроизводит известную гравюру Рембрандта "Фауст".
«

"Каждый зал – это кабинет отдельного работника науки, – рассказывает Дворецкая. – Такие предметы как стол, книги, кафедра повторяются, переходят из помещения в помещение. Они универсальны и присутствуют в жизни каждого ученого".

В каждом зале интерактивные объекты соседствуют с произведениями классиков – всего здесь собрано 80 художественных произведений, среди них — работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Питера Брейгеля Младшего, Жоржа Сера, Жоана Миро, Казимира Малевича. Они предоставлены крупнейшими российскими музеями, среди которых Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также частными галереями и коллекционерами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетительница фотографирует экспонат на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
В одном зале биологии представлена игра Fish Making — цифровой аквариум на всю стену. Каждый гость может раскрасить лежащих на столах бумажных рыб и креветок и с помощью сканера оживить их, запустив туда. Морские обитатели — копии изображенных на картинах Хокусая и Арчимбольдо.
Другой зал биологии "пророс" инсталляцией в виде гигантских цветов, он дополнен звуками фауны и картинами, которые позволяют в мельчайших подробностях рассмотреть спил дерева или срез растения.
В зал географии можно побыть внутри карты со всеми ее широтами. А раздел физики позволит гостям оказаться в буквально перевернутом пространстве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпозиция "Начало" художника Анатолия Волгина, представленная на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Композиция Начало художника Анатолия Волгина, представленная на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Композиция "Начало" художника Анатолия Волгина, представленная на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Последний отдел выставки выполнен в черных тонах и посвящен изучению погоды. Здесь картины Левитана и Брейгеля-младшего соседствуют с современным арт-объектом "Облака" – шаром, в котором транслируются виды грозы, облаков и дождя.
«

"Путешествуя по разным „кабинетам“, посетители выставки увидят подлинные предметы из арсенала ученых, — рассказывает заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Фурсов. – Это редкие и ценные приборы".

Выставка продлится до 2 июля 2023 года. Она проходит в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий.
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КультураРембрандтЖоан МироКазимир МалевичПолитехнический музейРоссийский еврейский музей толерантностиМузеиНаукакуда сходитьчто посмотреть
 
 
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