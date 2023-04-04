Поймать грозу в шар и перевернуть пространство можно в Еврейском музее
В Еврейском музее открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство", организованная совместно с Политехническим музеем.
Проект ориентирован на семейное посещение. Ирина Дворецкая, директор Детского Центра Еврейского музея и Центра толерантности, отметила, что даже полотна на выставке висят ниже, чем обычно – специально для того, чтобы их в деталях могли рассмотреть юные посетители.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии, биомеханике. Выставка начинается с комнаты, интерьер которой воспроизводит известную гравюру Рембрандта "Фауст".
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"Каждый зал – это кабинет отдельного работника науки, – рассказывает Дворецкая. – Такие предметы как стол, книги, кафедра повторяются, переходят из помещения в помещение. Они универсальны и присутствуют в жизни каждого ученого".
В каждом зале интерактивные объекты соседствуют с произведениями классиков – всего здесь собрано 80 художественных произведений, среди них — работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Питера Брейгеля Младшего, Жоржа Сера, Жоана Миро, Казимира Малевича. Они предоставлены крупнейшими российскими музеями, среди которых Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также частными галереями и коллекционерами.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
В одном зале биологии представлена игра Fish Making — цифровой аквариум на всю стену. Каждый гость может раскрасить лежащих на столах бумажных рыб и креветок и с помощью сканера оживить их, запустив туда. Морские обитатели — копии изображенных на картинах Хокусая и Арчимбольдо.
Другой зал биологии "пророс" инсталляцией в виде гигантских цветов, он дополнен звуками фауны и картинами, которые позволяют в мельчайших подробностях рассмотреть спил дерева или срез растения.
В зал географии можно побыть внутри карты со всеми ее широтами. А раздел физики позволит гостям оказаться в буквально перевернутом пространстве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпозиция "Начало" художника Анатолия Волгина, представленная на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Композиция "Начало" художника Анатолия Волгина, представленная на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Последний отдел выставки выполнен в черных тонах и посвящен изучению погоды. Здесь картины Левитана и Брейгеля-младшего соседствуют с современным арт-объектом "Облака" – шаром, в котором транслируются виды грозы, облаков и дождя.
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"Путешествуя по разным „кабинетам“, посетители выставки увидят подлинные предметы из арсенала ученых, — рассказывает заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Фурсов. – Это редкие и ценные приборы".
Выставка продлится до 2 июля 2023 года. Она проходит в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий.