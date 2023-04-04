https://ria.ru/20230404/vykup-1862891457.html

В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"

В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:31

2023-04-04T13:31

2023-04-04T13:31

россия

экономика

цены на нефть

дмитрий песков

владимир путин

shell

сахалин-2

новатэк

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки. "Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", - сказал Песков. отвечая на вопрос о том, давал ли Путин согласие компании "Новатэк" на то, чтобы перечислить компании Shell всю сумму за ее долю в проекте "Сахалин-2" и дать ей возможность вывести их из России, получив при этом долю в проекте.

https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, shell, сахалин-2, новатэк