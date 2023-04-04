https://ria.ru/20230404/vykup-1862891457.html
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:31
2023-04-04T13:31
2023-04-04T13:31
россия
экономика
цены на нефть
дмитрий песков
владимир путин
shell
сахалин-2
новатэк
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки. "Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", - сказал Песков. отвечая на вопрос о том, давал ли Путин согласие компании "Новатэк" на то, чтобы перечислить компании Shell всю сумму за ее долю в проекте "Сахалин-2" и дать ей возможность вывести их из России, получив при этом долю в проекте.
https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, shell, сахалин-2, новатэк
Россия, Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Shell, Сахалин-2, Новатэк
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"
Песков не сказал, давал ли Путин согласие на выкуп "Новатэком" доли Shell в "Сахалин-2"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки.
"Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", - сказал Песков. отвечая на вопрос о том, давал ли Путин согласие компании "Новатэк" на то, чтобы перечислить компании Shell всю сумму за ее долю в проекте "Сахалин-2" и дать ей возможность вывести их из России, получив при этом долю в проекте.
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