Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/vykup-1862891457.html
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:31
2023-04-04T13:31
россия
экономика
цены на нефть
дмитрий песков
владимир путин
shell
сахалин-2
новатэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки. "Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", - сказал Песков. отвечая на вопрос о том, давал ли Путин согласие компании "Новатэк" на то, чтобы перечислить компании Shell всю сумму за ее долю в проекте "Сахалин-2" и дать ей возможность вывести их из России, получив при этом долю в проекте.
https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, shell, сахалин-2, новатэк
Россия, Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Shell, Сахалин-2, Новатэк
В Кремле не ответили на вопрос о выкупе доли Shell в "Сахалин-2"

Песков не сказал, давал ли Путин согласие на выкуп "Новатэком" доли Shell в "Сахалин-2"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, давал ли президент РФ Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин-2" и пояснил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки.
"Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", - сказал Песков. отвечая на вопрос о том, давал ли Путин согласие компании "Новатэк" на то, чтобы перечислить компании Shell всю сумму за ее долю в проекте "Сахалин-2" и дать ей возможность вывести их из России, получив при этом долю в проекте.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида
27 марта, 05:56
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинShellСахалин-2Новатэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала