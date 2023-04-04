Рейтинг@Mail.ru
Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 04.04.2023 (обновлено: 12:51 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vuzy-1862863113.html
Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму
Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 04.04.2023
Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму
Российские вузы должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму и способность противодействовать им в профессиональной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:17
2023-04-04T12:51
россия
общество
образование - общество
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e1a3a3dec35d99f1ef3427ffe7f5f7a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские вузы должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму и способность противодействовать им в профессиональной деятельности, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. Ранее эта компетенция была описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению". Минобрнауки приказом заменило эту формулировку на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".
https://ria.ru/20230403/tsennosti-1862604339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4b142ac0f50bb15292373bfa5ae5256c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, образование - общество, образование
Россия, Общество, Образование - Общество, Образование
Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Вузы в России должны будут формировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму

© iStock.com / fpphotobankСтудент на лекции в университете
Студент на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / fpphotobank
Студент на лекции в университете . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские вузы должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму и способность противодействовать им в профессиональной деятельности, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. Ранее эта компетенция была описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению".
Минобрнауки приказом заменило эту формулировку на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".
Главный корпус Российского государственного социального университета - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
РГСУ разработал курс по традиционным российским ценностям
3 апреля, 12:02
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала