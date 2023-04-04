https://ria.ru/20230404/vuzy-1862863113.html

Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 04.04.2023

Российские вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

Российские вузы должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму и способность противодействовать им в профессиональной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:17

2023-04-04T12:17

2023-04-04T12:51

россия

общество

образование - общество

образование

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские вузы должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму и способность противодействовать им в профессиональной деятельности, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. Ранее эта компетенция была описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению". Минобрнауки приказом заменило эту формулировку на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".

https://ria.ru/20230403/tsennosti-1862604339.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, образование - общество, образование