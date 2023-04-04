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Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям - РИА Новости, 04.04.2023
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит в среду на неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:33
2023-04-04T23:33
2023-04-04T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария львова-белова
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит в среду на неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны конфликта на Украине, сообщает постпредство РФ. Встреча, организованная Россией, будет посвящена теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Мероприятие нацелено на то, чтобы проинформировать членов СБ ООН о ситуации с детьми в зоне конфликта и теми мерами по эвакуации, которые предприняла Россия. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что постпредство Британии заблокировало веб-трансляцию заседания. Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему, добавил он.
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Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Львова-Белова выступит на неформальной встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям