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Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863048119.html
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям - РИА Новости, 04.04.2023
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит в среду на неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:33
2023-04-04T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария львова-белова
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит в среду на неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны конфликта на Украине, сообщает постпредство РФ. Встреча, организованная Россией, будет посвящена теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Мероприятие нацелено на то, чтобы проинформировать членов СБ ООН о ситуации с детьми в зоне конфликта и теми мерами по эвакуации, которые предприняла Россия. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что постпредство Британии заблокировало веб-трансляцию заседания. Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему, добавил он.
https://ria.ru/20230404/zakharova-1863031331.html
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в мире, россия, украина, мария львова-белова, оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, ООН, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский
Львова-Белова выступит на встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям

Львова-Белова выступит на неформальной встрече СБ ООН по эвакуированным с Украины детям

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступит в среду на неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны конфликта на Украине, сообщает постпредство РФ.
Встреча, организованная Россией, будет посвящена теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта".
Мероприятие нацелено на то, чтобы проинформировать членов СБ ООН о ситуации с детьми в зоне конфликта и теми мерами по эвакуации, которые предприняла Россия.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что постпредство Британии заблокировало веб-трансляцию заседания. Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему, добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария Львова-БеловаООНСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
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