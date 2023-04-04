https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863038049.html

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ

Главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут первую встречу в четверг в Пекине для активизации соглашения о восстановлении... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:13

2023-04-04T22:13

2023-04-04T22:13

в мире

пекин

иран

саудовская аравия

хосейн амир абдоллахиян

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ДОХА, 4 апр - РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут первую встречу в четверг в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники. "Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине послезавтра, в четверг", - отметили источники издания. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними. В начале марта Саудовская Аравия и Иран договорились при посредничестве Китая о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней.

https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859310650.html

пекин

иран

саудовская аравия

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в мире, пекин, иран, саудовская аравия, хосейн амир абдоллахиян