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Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
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22:13 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863038049.html
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ
Главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут первую встречу в четверг в Пекине для активизации соглашения о восстановлении... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:13
2023-04-04T22:13
в мире
пекин
иран
саудовская аравия
хосейн амир абдоллахиян
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ДОХА, 4 апр - РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут первую встречу в четверг в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники. "Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине послезавтра, в четверг", - отметили источники издания. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними. В начале марта Саудовская Аравия и Иран договорились при посредничестве Китая о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней.
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пекин
иран
саудовская аравия
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в мире, пекин, иран, саудовская аравия, хосейн амир абдоллахиян
В мире, Пекин, Иран, Саудовская Аравия, Хосейн Амир Абдоллахиян
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине, сообщили СМИ

Аш-Шарк аль-Аусат: Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине 6 апреля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Пекина
Международный аэропорт Пекина - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ДОХА, 4 апр - РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут первую встречу в четверг в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники.
"Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине послезавтра, в четверг", - отметили источники издания.
Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними.
В начале марта Саудовская Аравия и Иран договорились при посредничестве Китая о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней.
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В миреПекинИранСаудовская АравияХосейн Амир Абдоллахиян
 
 
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