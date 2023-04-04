https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863033384.html

Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины - РИА Новости, 04.04.2023

Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи СБ по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией, сообщил в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:36

2023-04-04T21:36

2023-04-04T21:59

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дмитрий полянский

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ООН, 4 апр - РИА Новости. Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи СБ по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией, сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский."Постпредство Британии при ООН заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности на тему: "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему", - указал Полянский.Он добавил, что "мы, конечно же, найдем способ транслировать нашу встречу на других платформах, помимо веб-сайта ООН. Я опубликую ссылки здесь в 9:30 утра времени 5 апреля. Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании".

https://ria.ru/20230404/evakuatsiya-1863025238.html

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в мире, россия, украина, оон, лондон, дмитрий полянский, совет безопасности оон