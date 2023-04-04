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Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины - РИА Новости, 04.04.2023
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21:36 04.04.2023 (обновлено: 21:59 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863033384.html
Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины
Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины - РИА Новости, 04.04.2023
Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины
Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи СБ по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией, сообщил в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:36
2023-04-04T21:59
в мире
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оон
лондон
дмитрий полянский
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ООН, 4 апр - РИА Новости. Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи СБ по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией, сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский."Постпредство Британии при ООН заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности на тему: "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему", - указал Полянский.Он добавил, что "мы, конечно же, найдем способ транслировать нашу встречу на других платформах, помимо веб-сайта ООН. Я опубликую ссылки здесь в 9:30 утра времени 5 апреля. Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании".
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в мире, россия, украина, оон, лондон, дмитрий полянский, совет безопасности оон
В мире, Россия, Украина, ООН, Лондон, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН
Лондон заблокировал трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуированным с Украины детям

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр - РИА Новости. Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи СБ по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией, сообщил в своем Twitter первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Постпредство Британии при ООН заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности на тему: "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему", - указал Полянский.
Он добавил, что "мы, конечно же, найдем способ транслировать нашу встречу на других платформах, помимо веб-сайта ООН. Я опубликую ссылки здесь в 9:30 утра времени 5 апреля. Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании".
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В миреРоссияУкраинаООНЛондонДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООН
 
 
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