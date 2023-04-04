https://ria.ru/20230404/vrach-1862999223.html

Врач рассказал о состоянии мужчины, упавшего с 19 этажа в Воронеже

Врач рассказал о состоянии мужчины, упавшего с 19 этажа в Воронеже - РИА Новости, 04.04.2023

Врач рассказал о состоянии мужчины, упавшего с 19 этажа в Воронеже

Пациенты с такими травмами, которые получил мужчина, упавший в Воронеже с 19 этажа на багажник иномарки, попав в больницу, обычно сразу домой уходят, рассказал... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:21

2023-04-04T18:21

2023-04-04T18:21

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Пациенты с такими травмами, которые получил мужчина, упавший в Воронеже с 19 этажа на багажник иномарки, попав в больницу, обычно сразу домой уходят, рассказал во вторник РИА Новости главный врач Больницы скорой медицинской помощи №1 Воронежа Игорь Банин. Видео с приземлившимся мужчиной появилось в понедельник вечером в местных телеграм-каналах. Там показано, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встает на ноги и, сопровождаемый спасателями, идет, по всей видимости, к машине скорой помощи. В экстренных службах города РИА Новости подтвердили факт случившегося, добавив, что инцидент произошел около 20 часов в понедельник на улице Колесниченко. Упавшего с 19 этажа на машину мужчину 1982 года рождения доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). "У него легкая черепно-мозговая травма, и у него легкая скелетная травма - один перелом мелкой кости. Больше органической патологии мы пока не видим. Но, учитывая его анамнез, то есть историю заболевания, а именно падение с такой высоты, все-таки это критично для жизни... В общем, за ним надо наблюдать, потому что такие удары бесследно не проходят", - сказал собеседник агентства. Как отметил Банин, сейчас состояние пациента стабильное, но "это не значит, что все критические моменты и острые углы уже пройдены". Главный врач БСМП №1 добавил, что такого случая в своей практике он не встречал. "В прошлый раз у нас была пациентка, которая выпала с седьмого этажа и осталась жива, но там было 28 серьезных переломов", - сказал Банин. По его словам, предположительно, пациент пробудет в больнице полторы недели. "Нормальный, адекватный человек, с которым можно пообщаться", - сказал про пациента Банин.

https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, россия