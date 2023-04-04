https://ria.ru/20230404/voronezh-1862817089.html

Житель Воронежа упал с 19 этажа на автомобиль и выжил

Житель Воронежа упал с 19 этажа на автомобиль и выжил - РИА Новости, 04.04.2023

Житель Воронежа упал с 19 этажа на автомобиль и выжил

Мужчина упал на машину с 19 этажа в Воронеже и остался жив, поднявшись на ноги с помощью спасателей, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:03

2023-04-04T10:03

2023-04-04T10:51

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Мужчина упал на машину с 19 этажа в Воронеже и остался жив, поднявшись на ноги с помощью спасателей, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб города.Видео с приземлившимся мужчиной появилось в понедельник вечером в местных телеграм-каналах. Там показано, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встает на ноги и, сопровождаемый спасателями, идет, по всей видимости, к машине скорой помощи."Вызов на улицу Колесниченко поступил вечером 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19 этажа на машину", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии с травмами головы и позвоночника доставили в больницу скорой медицинской помощи.Как рассказал РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Воронежской области, по факту произошедшего проводится доследственная проверка."Выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230210/rabochiy-1851157260.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж