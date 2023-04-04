ТНТ анонсировал новое авторское шоу с Павлом Волей

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"Это будут итоги недели в юмористическом стиле. Будут приходить как звезды, так и обычные люди. Как в зрительный зал, так и гостями. Будет много неожиданных номеров. Это будет "Шоу Воли", то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение", – приводят слова Воли на ТНТ.