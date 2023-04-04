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ТНТ анонсировал новое авторское шоу с Павлом Волей
ТНТ анонсировал новое авторское шоу с Павлом Волей - РИА Новости, 04.04.2023
ТНТ анонсировал новое авторское шоу с Павлом Волей
ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Шоу Воли", ведущим которой станет юморист Павел Воля, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:19
2023-04-04T00:19
2023-04-04T00:19
шоубиз
павел воля
тнт (телеканал)
знаменитости
звезды
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Шоу Воли", ведущим которой станет юморист Павел Воля, сообщает пресс-служба телеканала.По словам комика, программа отобразит его взгляды на происходящее в мире. В "Шоу Воля" зрители увидят интерактивы со знаменитостями, абсурдные конкурсы, музыкальные эксперименты и много другого. Но это пока секрет. Передача будет выходить еженедельно по воскресеньям на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 16 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел воля, тнт (телеканал), знаменитости, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Павел Воля, ТНТ (телеканал), Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес
ТНТ анонсировал новое авторское шоу с Павлом Волей
На ТНТ сообщили о выходе 16 апреля нового шоу комика Павла Воли
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ТНТ анонсировал новую авторскую развлекательную передачу "Шоу Воли", ведущим которой станет юморист Павел Воля, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам комика, программа отобразит его взгляды на происходящее в мире.
«
"Это будут итоги недели в юмористическом стиле. Будут приходить как звезды, так и обычные люди. Как в зрительный зал, так и гостями. Будет много неожиданных номеров. Это будет "Шоу Воли", то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение", – приводят слова Воли на ТНТ.
В "Шоу Воля" зрители увидят интерактивы со знаменитостями, абсурдные конкурсы, музыкальные эксперименты и много другого. Но это пока секрет.
Передача будет выходить еженедельно по воскресеньям на телеканале ТНТ. Премьера первого выпуска запланирована на 16 апреля.
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